BIC : Rémunération d'un dirigeant mandataire social non-exécutif

Publication conformément à la recommandation 26-1 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF et en application de l’article L.22-10-13 du Code de commerce

Modification de la rémunération du Président du Conseil d’Administration

Clichy, France – 23 mai 2025 – Réuni le 20 mai 2025 sous la présidence d’Edouard Bich, le Conseil d’Administration de Société BIC a pris la décision suivante, sur la recommandation du Comité des Rémunérations :

REMUNERATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2025

A la suite de la nomination d’Edouard Bich en tant que Président du Conseil d’Administration, il a été décidé de modifier la rémunération annuelle fixe du Président à partir du 20 mai 2025. La rémunération fixe annuelle du Président est donc ramenée à son niveau précédent, soit 300 000 euros par an comparé à 400 000 euros voté à l’Assemblée Générale le 20 mai 2025.

La Société précise que cette modification reste conforme à la politique de rémunération approuvée par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale réunie le 20 mai 2025. Cette rémunération demeure exclusivement fixe, en ligne avec les meilleures pratiques de gouvernance et les recommandations du Code AFEP-MEDEF.

La politique de rémunération du Président du Conseil, objet de la résolution 14 approuvée par l’Assemblée Générale du 20 mai 2025, demeure toutefois applicable à Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Administration sur la période du 1er janvier au 20 mai 2025.

En application des dispositions des articles L.22-10-34 II et L.22-10-8 du Code de commerce, le versement des éléments est conditionné à un vote favorable de l’Assemblée Générale appelée à se tenir en 2026 (vote ex-post).

Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Résultats du 1er semestre 2025 30 juillet 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025 Résultats annuels 2025 24 février 2026

