La CAJO suspend pour 10 ans l’entraîneur Jeffrey Gillis pour avoir acheté à un vétérinaire américain condamné des médicaments illégaux destinés à améliorer les performances

TORONTO, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a imposé une suspension de 10 ans et une amende de 40 000 $ à Jeffrey Gillis, entraîneur de chevaux de race standardbred, à la suite d’une enquête menée par son Unité du contrôle anti-dopage des chevaux.

La CAJO enquête activement sur les violations potentielles des règles antidopage des courses de chevaux de l’Ontario, suite à une enquête criminelle internationale menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI). L’enquête du FBI a abouti à l’inculpation aux États-Unis de 27 entraîneurs de chevaux, vétérinaires et autres, pour des délits liés à l’envoi et à l’administration systématiques de médicaments illégaux destinés à améliorer les performances à des chevaux de course concourant dans de multiples territoires.

Des documents récemment obtenus par la CAJO contiennent des preuves que Gillis a acheté des médicaments illégaux - y compris une substance présentée comme une érythropoïétine synthétique (EPO) illégale et stimulante pour le sang - à Seth Fishman. Fishman était un vétérinaire basé aux États-Unis qui faisait partie des 27 personnes inculpées par les procureurs fédéraux américains pour son rôle dans la fabrication et la distribution de médicaments illégaux destinés à améliorer les performances conçus spécifiquement pour échapper aux contrôles antidopage équins.

Les Règles sur les courses de la CAJO stipulent explicitement qu’aucun individu ne doit posséder ou tenter de posséder des substances ou des médicaments interdits et non thérapeutiques. La CAJO a rapidement pris cette décision afin de protéger l’intégrité du sport et le bien-être des chevaux.

Le personnel de l’Unité du contrôle anti-dopage des chevaux de la CAJO est issu d’un partenariat entre la CAJO et le Bureau des enquêtes et de l’application des lois de la police provinciale de l’Ontario. L’unité collabore régulièrement avec les autorités locales, nationales et internationales pour détecter l’utilisation de drogues illégales et de drogues améliorant les performances en Ontario.

Un participant aux courses de chevaux titulaire d’une licence qui a reçu une décision en vertu des Règles sur les courses a le droit de faire appel de la décision de la CAJO auprès du Comité d’appel des courses de chevaux , un organisme décisionnel indépendant chargé d’entendre les appels des décisions prises par le registrateur en vertu des Règles sur les courses de chevaux.

Citation

« La CAJO ne tolérera pas le dopage dans l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario. Ce cas souligne notre engagement inébranlable à protéger l’intégrité du sport et le bien-être des chevaux. Toute tentative de tricher avec le système et d’utiliser des médicaments améliorant les performances constitue un grave abus de confiance et la CAJO tiendra les contrevenants responsables. »

– Karin Schnarr, registrateure et PDG, CAJO

Violations des règles

La CAJO a pris cette mesure réglementaire en vertu des règles suivantes :

• Règles sur les courses de chevaux de race standardbred, 3.09.01 , 6.04 , 6.05 , 6.20 , 6.27 , 6.46.01 , 6 .49

Décision officielle

Décision officielle standardbred : Décision numéro 3158996 (en anglais seulement)

Renseignements pour les médias

Communications CAJO

media@agco.ca

À propos de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général (MPG). Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario .