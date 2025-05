Entretenimiento sin fronteras: AI-Media y Lightning International unen fuerzas para hacer los canales FAST accesibles para todos

SÍDNEY y HONG KONG, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media Technologies Limited ("AI-Media"), un líder mundial en soluciones de subtitulado y traducción en vivo, formó una alianza innovadora con Lightning International ("Lightning"), el distribuidor líder de canales de transmisión televisiva gratuita con publicidad (FAST). Esta colaboración tiene como objetivo romper las barreras y llevar la alegría del entretenimiento a todos los rincones del mundo, y mejorar las oportunidades de ingresos para plataformas FAST y propietarios de contenido, transformando la forma en que se distribuye y monetiza el contenido premium en diversos mercados.

Resolver los desafíos de accesibilidad y localización

Imagina que los espectadores en Alemania, o en cualquier parte del mundo, acceden a las últimas noticias en tiempo real, sin barreras idiomáticas. Esta asociación aborda los desafíos clave para las plataformas FAST: ofrecer contenido premium y localizado a una audiencia global y aumentar la accesibilidad para todos los espectadores, desde películas de acción palpitantes hasta la música más reciente, e incluso mascotas adorables. Utilizando las soluciones Lexi y LEXI Translate de AI-Media, el contenido se localiza en tiempo real con subtítulos traducidos en vivo grabados directamente en el feed, lo que lo hace accesible en más de 50 idiomas.

Por ejemplo, un canal anteriormente limitado a los mercados de habla inglesa ahora puede llegar a los fanáticos de todo el mundo ofreciendo subtítulos traducidos en vivo en francés, alemán, italiano, japonés y más. Esto abre nuevos canales de distribución, expande la audiencia y permite la monetización de contenido en mercados previamente inaccesibles.

Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media, dijo: "Esta asociación con Lightning International es un cambio radical para el sector FAST. Al hacer que el contenido premium sea accesible y localizado en tiempo real, ayudamos a las plataformas a aumentar las audiencias y los ingresos, mientras hacemos que el contenido global sea verdaderamente inclusivo".

Beneficios transformadores para las plataformas FAST y los propietarios de contenido

Mayor participación y audiencia : Los subtítulos mejoran la participación, fomentando una audiencia repetitiva y tiempos de visualización más largos, un factor clave para incrementar las oportunidades publicitarias en las plataformas FAST.

: Los subtítulos mejoran la participación, fomentando una audiencia repetitiva y tiempos de visualización más largos, un factor clave para incrementar las oportunidades publicitarias en las plataformas FAST. Mayor accesibilidad : Las soluciones de AI-Media no solo benefician a las comunidades sordas y con dificultades auditivas, sino que también responden a la creciente demanda de subtítulos entre los espectadores de las generaciones millennial y Z, de los cuales el 87% considera útiles los subtítulos para ver contenido de video.

: Las soluciones de AI-Media no solo benefician a las comunidades sordas y con dificultades auditivas, sino que también responden a la creciente demanda de subtítulos entre los espectadores de las generaciones millennial y Z, de los cuales el 87% considera útiles los subtítulos para ver contenido de video. Nuevas fuentes de ingresos : Al romper las barreras lingüísticas, esta alianza permite a los propietarios de contenido llegar a nuevos mercados, impulsando un mayor número de audiencias e ingresos publicitarios.

: Al romper las barreras lingüísticas, esta alianza permite a los propietarios de contenido llegar a nuevos mercados, impulsando un mayor número de audiencias e ingresos publicitarios. Localización económica: Los métodos tradicionales de traducción en vivo son costosos e intensivos en el uso de recursos". Las soluciones impulsadas por IA de AI-Media ofrecen una localización escalable en tiempo real a una fracción del costo, con menos latencia y mayor confiabilidad.

¿Cómo funciona?

Las soluciones Alta y LEXI Translate de AI-Media proporcionan transcripción y traducción en tiempo real. Los subtítulos se integran perfectamente en el canal lineal, que luego se entrega a las plataformas FAST a través de los servicios de entrega de contenido de Lightning International con sede en Hong Kong. Este enfoque garantiza un flujo de trabajo optimizado que es rentable, escalable y confiable.

James Ross, director ejecutivo de Lightning International, comentó: "Estamos muy contentos de colaborar con AI-Media. Con esta alianza, estamos estableciendo un nuevo estándar para la localización en el sector FAST, lo que nos permite abrir nuevos mercados y hacer posible que cada espectador disfrute de nuestro contenido diverso sin ninguna barrera de idioma".

El futuro de la localización en la televisión FAST es más prometedor que nunca con el lanzamiento de LEXI Voice en Nab. Este avance en el doblaje con inteligencia artificial empodera a los organismos de radiodifusión y propietarios de contenido para ofrecer pistas de audio en idiomas alternativos en tiempo real, mejorando la accesibilidad para personas con discapacidad visual y ofrece a las audiencias globales una experiencia más inmersiva en su idioma nativo.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media (ASX: AIM) es un líder mundial en soluciones de traducción de voz en vivo, subtítulos y accesibilidad lingüística impulsadas por IA. La última innovación de AI-Media, LEXI Voice, transforma la forma en que las audiencias globales interactúan con el contenido en vivo, proporcionando traducciones de voz multilingües en tiempo real basadas en la precisión líder de la industria de sus subtítulos LEXI. Diseñado para difusoras, empresas y productores de eventos, LEXI Voice abre nuevas fuentes de ingresos y alcance de audiencia al hacer que el contenido en vivo sea accesible instantáneamente en varios idiomas. Con presencia en más de 25 países, el ecosistema de extremo a extremo de AI-Media, incluyendo iCap, Alta, Encoder Pro y LEXI Toolkit - ofrece automatización, precisión y escalabilidad Con una trayectoria comprobada reemplazando procesos tradicionales realizados por humanos, AI-Media empodera a las principales organizaciones del mundo para ofrecer experiencias accesibles e inclusivas a escala.

Acerca de Lightning International

Lightning International es una empresa de soluciones de contenido con un enfoque en la creación y distribución de canales de televisión, programas y formatos. Con sede en Hong Kong y el Reino Unido desde 2011, Lightning fortaleció aún más sus capacidades al unirse a la familia AsiaSat en 2023, y distribuye un paquete de más de 15 canales de transmisión televisiva gratuita con publicidad (FAST), que ya se transmiten en numerosas plataformas en todo el mundo. Estos canales son completamente seleccionados por Lightning para transmitir estándares y están disponibles en Asia y en todo el mundo. Incluyen canales como; Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter y nuestras últimas adiciones 24/7 SAMURAI-SHINOBI y hi Life! Además, la empresa concede licencias de un catálogo completo de programación, como tanto programas terminados como formatos adaptables. http://www.lightninginternational.net

