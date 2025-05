Hiburan Tanpa Batasan: AI-Media dan Lightning International Bekerja Sama untuk Membuat Kanal FAST Dapat Diakses Semua Orang

SYDNEY dan HONG KONG, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media Technologies Limited ("AI-Media"), pemimpin global dalam pembuatan takarir langsung dan solusi terjemahan, telah memasuki kemitraan yang revolusioner dengan Lightning International ("Lightning"), distributor terkemuka dari kanal Free Ad-Supported Television (FAST). Kolaborasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan dan membawa kegembiraan dari hiburan ke seluruh dunia, dan meningkatkan peluang pendapatan bagi platform FAST dan para pemilik konten, mengubah bagaimana konten premium didistribusikan dan dimonetisasi di seluruh pasar yang beragam.

Mengatasi Tantangan Aksesibilitas dan Pelokalan

Bayangkan pemirsa di Jerman - atau di mana saja di dunia - mengakses berita terbaru dalam waktu nyata, tanpa hambatan bahasa. Kemitraan ini mengatasi tantangan utama bagi platform FAST: memberikan konten premium yang dilokalkan kepada audiens global dan meningkatkan aksesibilitas untuk seluruh pemirsa dari film laga yang mendebarkan hingga musik yang merajai tangga lagu terkini, dan bahkan hewan peliharaan yang menggemaskan. Memanfaatkan solusi LEXI dan LEXI Translate dari AI-Media, konten dilokalkan dalam waktu nyata dengan takarir terjemahan langsung yang dimasukkan langsung ke dalam tontonan, membuatnya dapat diakses ke dalam lebih dari 50 bahasa.

Misalnya, sebuah kanal yang sebelumnya terbatas pada pasar berbahasa Inggris, sekarang dapat menjangkau penggemar di seluruh dunia dengan menawarkan takarir yang diterjemahkan langsung dalam bahasa Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan banyak lagi. Ini membukan kanal distribusi baru, memperluas jumlah penonton, dan memungkinkan monetisasi konten di pasar yang sebelumnya tidak dapat diakses.

Tony Abrahams, CEO AI-Media, mengatakan "Kemitraan dengan Lightning International ini adalah pengubah permainan bagi industri FAST. Dengan mengubah konten premium menjadi dapat diakses dan dilokalkan dalam waktu nyata, kami membantu platform mengembangkan audiens dan meningkatkan pendapatan mereka sambil membuat konten global benar-benar inklusif."

Manfaat Transformatif bagi Platform FAST dan Pemilik Konten

Peningkatan Keterlibatan dan Jumlah Penonton : Takarir meningkatkan keterlibatan, mendorong jumlah penonton berulang, dan waktu tonton yang lebih lama—faktor utama untuk meningkatkan peluang iklan pada platform FAST.

: Takarir meningkatkan keterlibatan, mendorong jumlah penonton berulang, dan waktu tonton yang lebih lama—faktor utama untuk meningkatkan peluang iklan pada platform FAST. Aksesibilitas yang Lebih Baik : Solusi AI-Media tidak hanya menguntungkan komunitas d/Tuna rungu dan gangguan pendengaran, tapi juga mengakomodasi berkembangnya permintaan untuk takarir dari pemirsa milenial dan Gen Z, di mana 87% dari mereka merasa takarir berguna untuk menonton konten video.

: Solusi AI-Media tidak hanya menguntungkan komunitas d/Tuna rungu dan gangguan pendengaran, tapi juga mengakomodasi berkembangnya permintaan untuk takarir dari pemirsa milenial dan Gen Z, di mana 87% dari mereka merasa takarir berguna untuk menonton konten video. Aliran Pendapatan Baru : Dengan menghilangkan hambatan bahasa, kemitraan ini memungkinkan pemilik konten untuk menjangkau pasar baru, mendorong jumlah audiens dan pendapatan iklan yang lebih tinggi.

: Dengan menghilangkan hambatan bahasa, kemitraan ini memungkinkan pemilik konten untuk menjangkau pasar baru, mendorong jumlah audiens dan pendapatan iklan yang lebih tinggi. Pelokalan Hemat Biaya: Metode terjemahan langsung yang tradisional mahal dan menghabiskan sumber daya. Solusi AI-Media yang didukung AI memberikan pelokalan yang dapat diskalakan dan dalam waktu nyata dengan biaya yang lebih sedikit, dengan latensi yang lebih rendah dan keandalan yang lebih tinggi.

Cara Kerjanya

Solusi Alta dan LEXI Translate dari AI-Media memberikan transkrip dan terjemahan dalam waktu nyata. Takarir diintegrasikan dengan lancar ke dalam tontonan kanal linear, yang kemudian dikirimkan ke platform FAST melalui layanan pengiriman konten Lightning International yang berbasis di Hong Kong. Pendekatan ini memastikan alur kerja sederhana yang hemat biaya, dapat diskalakan, dan dapat diandalkan.

James Ross, CEO Lightning International, berkomentar "Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan AI-Media. Dengan kemitraan ini, kami menetapkan standar baru untuk pelokalan dalam industri FAST, yang memungkinkan kami untuk membuka pasar baru, sehingga memungkinkan setiap pemirsa menikmati konten kami yang beragam tanpa hambatan bahasa."

Masa depan pelokalan FAST TV lebih cerah dari sebelumnya dengan peluncuran LEXI Voice di NAB. Terobosan dalam sulih suara AI ini memungkinkan penyiar dan pemilik konten untuk memberikan trek audio dengan bahasa alternatif dalam waktu nyata—meningkatkan aksesibilitas untuk tuna netra dan menawarkan pengalaman bahasa asli yang lebih imersif bagi audiens global.

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media (ASX: AIM) adalah pemimpin global dalam terjemahan suara langsung, pembuatan takarir, dan solusi aksesibilitas bahasa yang didukung AI. Inovasi terbaru AI-Media, LEXI Voice, mengubah cara audiens global berinteraksi dengan konten siaran langsung - memberikan terjemahan suara multibahasa secara langsung, yang didukung oleh akurasi terdepan di industri dari takarir LEXI-nya. Dirancang untuk penyiar, perusahaan, dan produser acara, LEXI Voice membuka peluang pendapatan baru dan memperluas jangkauan audiens dengan membuat konten siaran langsung dapat diakses secara instan dalam berbagai bahasa. Dipercaya di 25+ negara, ekosistem menyeluruh AI-Media – termasuk iCap, Alta, Encoder Pro, dan LEXI Toolkit - memberikan otomatisasi, presisi, dan skalabilitas yang tidak tertandingi. Dengan rekam jejak yang terbukti dalam menggantikan alur kerja manusia tradisional, AI-Media memberdayakan organisasi-organisasi terkemuka di dunia untuk menghadirkan pengalaman yang dapat diakses dan inklusif dalam skala besar.

Tentang Lightning International

Lightning International adalah perusahaan solusi konten dengan fokus pada pembuatan dan distribusi Kanal TV, program, dan format. Berpusat di Hong Kong dan Inggris sejak tahun 2011, Lightning memperkuat kemampuannya lebih jauh lagi dengan bergabung ke dalam keluarga AsiaSat pada tahun 2023, dan mendistribusikan 15+ paket kanal FAST yang telah dibawa oleh banyak platform di seluruh dunia. Kanal-kanal ini dikurasi sepenuhnya oleh Lightning berdasarkan standar penyiaran dan tersedia di Asia dan seluruh dunia. Ini termasuk kanal seperti Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter, dan tambahan terbaru kami, 24/7 SAMURAI-SHINOBI dan hi Life! Selain itu, perusahaan ini melisensikan katalog program lengkap, baik sebagai acara siap tayang atau format. http://www.lightninginternational.net

