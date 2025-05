장벽을 허문 엔터테인먼트: AI-Media와 Lightning International, FAST 채널에 누구나 접근할 수 있도록 파트너십 체결

시드니, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 실시간 자막과 번역 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 AI-Media Technologies Limited(“AI-Media”)가 FAST(Free Ad-Supported Television) 채널의 주요 배급사인 Lightning International(“Lightning”)과 획기적인 파트너십을 체결했다. 이번 협업은 장벽을 허물고, 세계 곳곳에 엔터테인먼트의 즐거움을 전달하고, FAST 플랫폼과 콘텐츠 소유자의 수익 기회를 강화해 다양한 시장에서 프리미엄 콘텐츠의 배포 및 수익화 방식을 혁신하는 것을 목표로 한다.

접근성과 현지화 문제를 해결하다

독일이나 세계 어디서든지 최신 뉴스를 실시간으로 언어 장벽 없이 접할 수 있다. 이 파트너십은 글로벌 시청자에게 프리미엄 현지화 콘텐츠를 제공하고 모든 시청자를 위해 역동적인 액션 영화부터 최신 톱 차트 음악, 사랑스러운 반려동물 콘텐츠에 대한 접근성을 높이며 FAST 플랫폼의 주요 문제들을 해결한다. AI-Media의 LEXI와 LEXI Translate 솔루션을 활용하면, 50개 이상의 언어로 번역된 자막이 피드에 직접 삽입되므로 콘텐츠를 실시간으로 현지화할 수 있다.

예를 들어 이전에 영어권 시장에만 한정되었던 채널이 이제는 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어 등 여러 언어로 실시간 번역된 자막을 통해 전 세계 팬들과 만날 수 있다. 이를 통해 새로운 배급 채널을 확보해 시청자층을 넓히고, 과거에 접근할 수 없었던 시장에서 콘텐츠 수익화를 실현할 수 있다.

AI-Media의 CEO Tony Abrahams는 “Lightning International 과 맺은 이 파트너십은 FAST 업계의 판도를 바꿀 것이다. 우리는 프리미엄 콘텐츠에 실시간으로 접근해 현지화 하는 것을 통해 플랫폼들이 시청자층을 넓히고 수익을 키워 진정한 의미에서 포용적인 글로벌 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕고 있다”라고 말했다.

FAST 플랫폼과 콘텐츠 소유자를 위한 획기적인 이점들

참여도와 시청률 증가 : 자막이 참여도를 높여 반복 시청을 유도하고 시청 시간을 늘린다. 이는 FAST 플랫폼에서 광고 기회를 늘리는 핵심 요인이다.

: 자막이 참여도를 높여 반복 시청을 유도하고 시청 시간을 늘린다. 이는 FAST 플랫폼에서 광고 기회를 늘리는 핵심 요인이다. 접근성 향상 : AI-Media의 솔루션은 청각 장애인과 데프 커뮤니티 일원들에게 이점을 줄 뿐 아니라, 영상 콘텐츠 시청 시 자막이 유용하다고 응답한 비율이 87%인 밀레니얼과 Z세대 시청자의 자막 수요 증가에도 부응한다.

: AI-Media의 솔루션은 청각 장애인과 데프 커뮤니티 일원들에게 이점을 줄 뿐 아니라, 영상 콘텐츠 시청 시 자막이 유용하다고 응답한 비율이 87%인 밀레니얼과 Z세대 시청자의 자막 수요 증가에도 부응한다. 새로운 수익 창출 : 이 파트너십은 언어 장벽을 제거해 콘텐츠 소유자가 신규 시장을 확보하고 더 많은 시청자와 광고 수익을 창출할 수 있도록 돕는다.

: 이 파트너십은 언어 장벽을 제거해 콘텐츠 소유자가 신규 시장을 확보하고 더 많은 시청자와 광고 수익을 창출할 수 있도록 돕는다. 비용 효율적인 현지화: 기존 방식의 실시간 번역은 많은 비용과 자원이 필요하다. 반면 AI-Media의 AI 기반 솔루션은 비교적 적은 비용과 짧은 지연 시간, 높은 신뢰성으로 확장이 용이한 현지화를 실시간으로 제공한다.

작동 방법

AI-Media의 Alta와 LEXI Translate 솔루션은 실시간 자막 생성 및 번역 서비스를 제공한다. 자막은 선형 채널 피드와 자연스럽게 통합되며, 홍콩에 거점을 둔 Lightning International 콘텐츠 전송 서비스를 통해 FAST 플랫폼에 전달된다. 이러한 접근 방식은 비용 효율적이며 확장이 용이하고 신뢰할 수 있는 간소화된 워크플로우를 확실히 보장한다.

Lightning International의 CEO인 James Ross는 “AI-Media와 협력하게 되어 매우 기쁘다. 이 파트너십을 통해 FAST 업계의 현지화 기준을 새로이 수립하게 되었으며, 이를 통해 우리는 새로운 시장을 개척하고 시청자들은 누구나 언어 장벽을 뛰어넘어 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다”라고 말했다.

NAB 행사에서 선보일 LEXI Voice로 FAST TV 현지화의 미래는 어느 때보다 밝다. 이 획기적인 AI 더빙 기술은 방송사와 콘텐츠 소유자가 실시간으로 대체 언어 오디오 트랙을 제공할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 시각 장애인을 위한 접근성을 개선하고 전 세계 시청자에게 원어민 수준으로 몰입감 있는 경험을 선사한다.

About AI-Media

2003년 호주에서 설립된 AI-Media(ASX: AIM)는 AI 기반 라이브 음성 번역, 캡션 및 언어 접근성 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. AI-Media의 최신 혁신 기술인 LEXI Voice 는 업계 최고의 정확도를 자랑하는 LEXI 캡션을 기반으로 실시간 다국어 음성 번역을 제공하여 전 세계 시청자가 라이브 콘텐츠에 참여하는 방식을 혁신하고 있다. 방송사, 기업, 이벤트 제작자를 위해 설계된 LEXI Voice는 라이브 콘텐츠를 여러 언어로 즉시 액세스할 수 있게 함으로써 새로운 수익원을 창출하고 시청자 도달 범위를 더욱 확장해 나가고 있다. 25개 이상의 국가에서 신뢰를 받고 있는 AI-Media의 엔드투엔드 에코시스템(iCap, Alta, Encoder Pro및 LEXI Toolkit포함)은 탁월한 자동화, 정밀도 및 확장성을 제공하고 있다. 기존의 수작업 워크플로우를 대체한 검증된 기록을 보유한 AI-Media는 세계 최고의 조직이 대규모로 접근 가능하고 포용적인 경험을 제공할 수 있도록 지원한다.

Lightning International 소개

Lightning International은 TV 채널, 프로그램, 포맷 제작 및 배급을 전문으로 하는 콘텐츠 솔루션 회사다. 2011년부터 홍콩과 영국에 거점을 둔 Lightning은 2023년 AsiaSat 그룹에 합류해 역량을 강화했고, 전 세계 다양한 플랫폼을 대상으로 15개 이상의 FAST 채널 패키지를 배급하고 있다. 이채널들은 Lightning이 방송 기준에 맞춰 전적으로 엄선한 콘텐츠로 구성되며, 현재 아시아와 전 세계에서 시청할 수 있다. 대표 채널로는 Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter 등이 있고, 최근 추가된 채널로는 24/7 SAMURAI-SHINOBI와 hi Life! 가 있다. 또한 Lightning은 완성 프로그램과 포맷 모두를 포함한 프로그램 카탈로그에 대한 라이선스를 보유했다. http://www.lightninginternational.net

