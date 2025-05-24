娱乐无国界：AI-Media 与 Lightning International 携手合作，让 FAST 频道面向所有人

悉尼和香港, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 实时字幕和翻译解决方案的全球领导者 AI-Media Technologies Limited（“AI-Media”）与免费广告支持电视（FAST）频道的领先分销商 Lightning International （“Lightning”）建立了开创性的伙伴关系。 此次合作旨在打破壁垒，将娱乐的乐趣带到世界上的每一个角落，并提升 FAST 平台和内容所有者的收益机会，改变优质内容在多元市场中的分销与变现方式。

解决可触及性与本地化挑战

想象一下，德国或世界各地的观众都能够实时获取最新新闻，没有语言障碍。 此次合作解决了 FAST 平台面临的关键挑战：向全球观众提供优质的本地化内容，更好地面向所有观众：从惊心动魄的动作电影、最新的热门音乐，到萌态十足的宠物。 借助 AI-Media 的 LEXI 和 LEXI Translate 解决方案，内容可实时本地化，实时翻译的字幕将直接嵌入视频流中，支持超过 50 种语言。

例如，一个此前仅面向英语市场的频道，如今可以通过提供法语、德语、意大利语、日语等语言的实时翻译字幕，触及到全球各地的观众。 这将开启全新的分销渠道，扩展观众群体，并使内容在以往难以触及的市场中变现。

AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示：“与 Lightning International 的这次合作将为 FAST 行业带来革命性的变化。 通过实现优质内容的实时可触及性和本地化，我们助力平台扩大观众群体、提升收入，同时让全球内容真正实现包容性。”

为 FAST 平台和内容所有者带来的变革性收益

提升互动和观众数量 ：字幕增强互动，能让观众反复观看，延长观看时间，这对于增加 FAST 平台上的广告机会至关重要。

：字幕增强互动，能让观众反复观看，延长观看时间，这对于增加 FAST 平台上的广告机会至关重要。 更好的可触及性 ：AI-Media 的解决方案不仅惠及丧失听觉及听觉有障的群体，还满足了千禧一代和 Z 世代观众对字幕日益增长的需求，其中有 87% 的人认为字幕有助于观看视频内容。

：AI-Media 的解决方案不仅惠及丧失听觉及听觉有障的群体，还满足了千禧一代和 Z 世代观众对字幕日益增长的需求，其中有 87% 的人认为字幕有助于观看视频内容。 新的收入流 ：通过打破语言障碍，此次合作使内容所有者能够进入新市场，带来更多的观众数量和广告收入。

：通过打破语言障碍，此次合作使内容所有者能够进入新市场，带来更多的观众数量和广告收入。 高性价比的本地化：传统的实时翻译方法成本高且资源密集。 AI-Media 的 AI 驱动解决方案，极大降低了成本，实现可扩展的实时本地化，且延迟更低、可靠性更高。

工作原理

AI-Media 的 Alta 和 LEXI Translate 解决方案提供实时转录和翻译。 字幕无缝集成到线性频道流中，然后通过 Lightning International 位于香港的内容交付服务传送至 FAST 平台。 这种方法确保了简化的工作流程，具有成本效益、可扩展性和可靠性。

Lightning International 首席执行官 James Ross 表示：“我们很高兴与 AI-Media 合作。 通过此次合作，我们为 FAST 行业的本地化树立了新标准，使我们能够开拓新市场，让每一位观众都能突破一切语言障碍，享受丰富多样的内容。”

随着 LEXI Voice 在 NAB 的推出，FAST 电视本地化的未来呈现出前所未有的光明。 这一 AI 配音的突破使广播公司和内容所有者能够实时提供替代语言音轨，不仅使其能面向更多的视觉障碍人士，还为全球观众带来更具沉浸感的母语体验。

关于 AI-Media

AI-Media（ASX: AIM）成立于 2003 年，总部位于澳大利亚，是全球领先的 AI 实时语音翻译、字幕和语言无障碍解决方案提供商。 LEXI Voice 是 AI-Media 最新推出的创新产品，基于其行业领先的 LEXI 字幕精准度，提供实时多语种语音翻译，彻底革新全球受众与直播内容的互动方式。 LEXI Voice 专为广播机构、企业和活动制作方打造，能够将直播内容即时呈现为多语种音轨，助力客户拓展受众覆盖范围，开辟全新营收渠道。 AI-Media 的端到端生态系统，包括iCap、Alta、 Encoder Pro和LEXI Toolkit，具有极其卓越的自动化能力、精准度和可扩展性，深受全球超过 25 个国家/地区客户的信赖。 凭借在替代传统人工工作流程方面的成熟实践，AI-Media 正赋能全球领先组织，以规模化方式打造更加无障碍、包容性的内容体验。

关于 Lightning International

Lightning International 是一家专注于创建和分销电视频道、节目及节目格式的内容解决方案公司。 自 2011 年起，公司总部设于香港和英国，并于 2023 年加入 AsiaSat 家族，进一步增强了自身实力。目前分销超过 15 个 FAST 频道，已在全球多个平台上线。 这些频道均由 Lightning 按照广播标准精心策划，面向亚洲及全球观众。 这些频道包括 Action Hollywood Movies、Concerto TV、Docsville、NOW 70s、NOW 80s、Now 90s00s、NOW Rock、Pet Club TV、Pulse、RCM、TRACE Urban、TRACE Sport Stars、NewsWorld、Globetrotter，以及我们最新推出的 24/7 SAMURAI-SHINOBI 和 hi Life!。 此外，公司还授权提供完整的节目目录，包括成片和节目格式。 http://www.lightninginternational.net

媒体联系人：

Fiona Habben

全球营销总监

Fiona.habben@ai-media.tv

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