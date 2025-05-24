娛樂無國界：AI-Media 與 Lightning International 攜手推動 FAST 頻道普及化

悉尼和香港, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的實時字幕和翻譯解決方案提供商 AI-Media Technologies Limited（「AI-Media」）與 Free Ad-Supported Television（FAST）頻道的主要發行商 Lightning International（「Lightning」）建立了開創性的合作夥伴關係。 是次合作旨在打破障礙，將有趣娛樂帶到全球每個角落，同時增強 FAST 平台和內容擁有者的收益機會，改變優質內容在多元市場中的發行和變現方式。

解決可及性和本地化挑戰

想像一下，德國或全球任何地方的觀眾都能實時獲取最新消息，毫無語言障礙。 是次合作解決了 FAST 平台的關鍵挑戰：向全球觀眾提供優越的本地化內容，並方便所有觀眾更易存取，讓他們盡情投入刺激的動作電影、最新的熱門音樂，甚至可愛的寵物節目。 利用 AI-Media 的 LEXI 和 LEXI Translate 解決方案，內容能實時本地化，並將即時翻譯的字幕直接嵌入直播中，提供超過 50 種語言的可及性。

舉例說，之前僅限於英語市場的頻道，現時可透過法語、德語、意大利語、日語等即時翻譯字幕觸及全球粉絲。 這開拓了新的發行渠道，擴大觀眾群，使內容在以往無法進入的市場中得以變現。

AI-Media 行政總裁 Tony Abrahams 表示：「與 Lightning International 合作對 FAST 行業而言是改變遊戲規則的契機。 透過實時提供可及化及本地化卓越內容，我們正協助平台擴大觀眾群並增加收入，同時使觸及全球的內容真正地包容並蓄。」

對 FAST 平台和內容擁有者的變革性好處

增加參與度和觀眾數目 ：字幕可增強參與感，促進重複觀看和延長觀看時間，這是增加 FAST 平台廣告機會的關鍵因素。

：字幕可增強參與感，促進重複觀看和延長觀看時間，這是增加 FAST 平台廣告機會的關鍵因素。 更高的可及性 ：AI-Media 的解決方案不僅使聾人和聽障社群受惠，還滿足了千禧一代和 Z 世代觀眾對字幕日益增長的需求，87% 的人認為字幕對觀看影片內容極有幫助。

：AI-Media 的解決方案不僅使聾人和聽障社群受惠，還滿足了千禧一代和 Z 世代觀眾對字幕日益增長的需求，87% 的人認為字幕對觀看影片內容極有幫助。 新的收入來源 ：是次合作籍由打破語言障礙，使內容擁有者能夠進入新市場，從而提高觀眾數量和廣告收入。

：是次合作籍由打破語言障礙，使內容擁有者能夠進入新市場，從而提高觀眾數量和廣告收入。 具成本效益的本地化：傳統的實時翻譯方法費用高昂且資源密集。 AI-Media 的人工智能解決方案以更低的成本，提供可擴展的實時本地化，並減少延遲，促進可靠性能。

如何運作

AI-Media 的 Alta 和 LEXI Translate 解決方案提供實時的文字轉錄和翻譯。 字幕無縫整合至線性頻道的內容中，然後通過 Lightning International 位於香港的內容交付服務商傳送到 FAST 平台。 此方法確保了高效、可擴展且可靠的工作流程，並且具備成本效益。

Lightning International 的行政總裁 James Ross 評論道：「我們很高興能夠與 AI-Media合作。 通過是次合作，我們為 FAST 行業的本地化設立了新標準，使我們能夠開拓新市場，讓每位觀眾在無障礙的情況下享受我們的多元內容。」

在 NAB 推出的 LEXI Voice，使 FAST TV 本地化的未來前所未有地光明。 AI 配音的突破使廣播公司和內容擁有者能夠提供實時的替代語音音軌，讓視障人士更加方便存取，並為全球觀眾提供身臨其境的母語體驗。

關於 AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) 於 2003 年在澳洲成立，是人工智能即時語音翻譯、字幕和語言無障礙解決方案的全球領導者。 AI-Media 的最新創新成果 LEXI Voice 改變了全球觀眾理解直播內容的方式：以業界領先的 LEXI 字幕的準確性為基礎，提供多種語言的即時語音翻譯。 LEXI Voice 專為廣播公司、企業和活動策劃公司而設，令直播內容可以透過多種語言傳播，從而為相關機構拓展新的收入來源和觀眾範圍。 AI-Media 的端對端生態系統在超過 25 個國家備受信賴，包括 iCap、Alta、Encoder Pro 及 LEXI Toolkit，提供無與倫比的自動化功能、精準度和可擴展性。 AI-Media 擁有取代傳統人工工作流程的成功往績，有助世界頂級組織能夠大規模地提供無障礙的便利體驗。

關於 Lightning International

Lightning International 是一間內容解決方案公司，專注於創建和分銷電視頻道、節目和格式。 自 2011 年以來，Lightning 駐立於香港和英國，並於 2023 年成為 AsiaSat 成員之一，進一步增強了其能力。該公司發行超過 15 個 FAST頻道，這些頻道目前已在全球多個平台上播出。 這些頻道均由 Lightning 全力策劃，符合廣播標準，並在亞洲及全球各地可觀看。 這些頻道包括《Action Hollywood Movies》、《Concerto TV》、《Docsville》、《NOW 70s》、《NOW 80s》、《NOW 90s00s》、《NOW Rock》、《Pet Club TV》、《Pulse》、《RCM》、《TRACE Urban》、《TRACE Sport Stars》、《NewsWorld》、《Globetrotter》，以及最新頻道《24/7 SAMURAI-SHINOBI》和《hi Life!》。 此外，該公司還擁有完整的節目表授權，包括已完成的節目和格式。 http://www.lightninginternational.net

傳媒聯絡人：

Fiona Habben

全球營銷主管

Fiona.habben@ai-media.tv

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