JA Mining führt inmitten des Bitcoin-Booms 100-Dollar-Gutschrift und nachhaltige Cloud-Mining-Lösung ein

LONDON, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da Bitcoin die 110.000 US-Dollar-Marke überschritten hat, steigt das Interesse der Anleger an alternativen Einkommensmöglichkeiten wie Cloud Mining weiter an. JA Mining, eine Cloud-Mining-Plattform mit Sitz im Vereinigten Königreich, hat die Einführung ihrer mit grüner Energie betriebenen Mining-Infrastruktur sowie ein Startguthaben von 100 US-Dollar für neue Nutzer angekündigt.

JA Mining wurde im Jahr 2004 gegründet und bietet Nutzern Zugang zu Mining von Kryptowährungen, ohne dass sie dafür physische Hardware erwerben oder warten müssen. Durch die Bereitstellung von Rechenleistung in GPU-optimierten Rechenzentren vereinfacht die Plattform den Mining-Prozess sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer.

Unterstützung für nachhaltige Krypto-Operationen

JA Mining gibt bekannt, dass seine Mining-Aktivitäten vollständig mit erneuerbaren Energiequellen, darunter Solar- und Windenergie, betrieben werden. Nach Angaben des Unternehmens wird überschüssige Energie zurück in lokale Netze geleitet, wodurch die Plattform den steigenden Umweltstandards in der Digital-Asset-Branche entspricht.

Die Plattform unterstützt eine Reihe digitaler Vermögenswerte, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP und Solana (SOL). Die Nutzer erhalten täglich Mining-Prämien auf Grundlage ihrer Vertragsbedingungen, ihrer Hashrate und der Netzwerkbedingungen.

Sicherheit und Infrastruktur

JA Mining gibt an, dass seine Infrastruktur mehrere Schutzebenen umfasst, darunter Endpunktschutz und DDoS-Abwehr. Die Plattform bietet verschlüsselte Transaktionen, Echtzeit-Kontoübersichten und technischen Support rund um die Uhr.

Jeder Vertrag wird über ein intelligentes Verteilungsprotokoll ausgeführt, das die Renditen automatisch berechnet, ohne dass die Nutzer Prämien manuell einfordern müssen.

Vergleich der täglichen Renditen über verschiedene Vertragslaufzeiten hinweg.

Anreizprogramm

Zur Unterstützung neuer Nutzer bietet JA Mining derzeit ein zeitlich begrenztes Mining-Guthaben in Höhe von 100 US-Dollar an. Das Unternehmen bietet außerdem ein optionales Empfehlungssystem an, mit dem Nutzer Provisionen auf Basis der Aktivitäten innerhalb ihres Netzwerks erhalten können.

Wichtigste Plattformfunktionen

Cloud-basierte Mining-Infrastruktur

Betrieb mit erneuerbarer Energie

Tägliche Auszahlungen mit transparenten Kostenstrukturen

Unterstützung für mehrere Kryptowährungen

Technischer Support rund um die Uhr verfügbar



Angesichts des wachsenden Interesses an dezentraler Finanzierung und umweltbewussten digitalen Vermögenswerten positioniert sich JA Mining als optimierte Lösung für Personen, die ohne operativen Aufwand in den Krypto-Mining-Bereich einsteigen möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://jamining.uk.

Medienkontakt:

JAMining

info@jamining.net

https://jamining.uk

