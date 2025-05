Fête de la pivoine : un rassemblement culturel printanier enchante la Bulgarie

SOFIA, Bulgarie, 24 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au milieu d’une mer éclatante de pivoines, le Parc sud de Sofia, en Bulgarie, a lancé la « Fête de la pivoine : un rassemblement culturel printanier » le 17 mai, attirant des centaines de personnes de tout le pays désireuses de voir la Bulgarie en fleur. L’événement, auquel ont participé des représentants de l’ambassade de Chine en Bulgarie, de l’Académie bulgare des sciences, de la municipalité de Sofia, de la municipalité de Chelopech, du service municipal des « Parcs et jardins urbains » de Sofia et du Centre culturel de Chine à Sofia, a été l’occasion d’une ravissante fusion du patrimoine culturel et de l’élégance florale.

Organisé conjointement par l’ambassade de Chine en Bulgarie et le service de publicité du comité municipal du PCC de Heze, cette manifestation s’est transformée en mosaïque vivante de la culture chinoise, avec des expositions de photos immersives sur le thème de la pivoine et des expériences culturelles interactives. Soutenue par la Fondation « Four Our Children » (Pour nos enfants), une action caritative autour de livres offerts par l’ambassade et de produits culturels et créatifs de Heze sur le thème de la pivoine a suscité la réaction enthousiaste du public.

La magnifique exposition de photographies sur le thème de la pivoine faisait parfaitement écho aux pivoines fleuries du Parc sud, permettant aux visiteurs de découvrir de superbes variétés de pivoines et l’héritage majeur de la culture chinoise. Les invités ont dégusté du thé et des mets délicats parfumés à la pivoine, revêtu des Hanfu finement brodés de motifs de pivoines et admiré des créations artisanales en porcelaine, paille de blé, bois sculpté et corde tissée sur le thème de la pivoine. D’agréables activités pratiques, comme des ateliers de peinture et des séances de questions-réponses sur les pivoines, ont aussi contribué à créer une ambiance joyeuse.

« Les pivoines symbolisent la noblesse, la prospérité et le bonheur. Elles incarnent des valeurs d’harmonie et de beauté partagée qui trouvent un profond écho chez le peuple bulgare », a déclaré le maire adjoint de Sofia, Nikola Barbutov, dans un message transmis par le maire Vasil Terziev. Le maire a salué ce rassemblement comme reflet de la richesse de la culture chinoise et célébration du dialogue, de la compréhension mutuelle et de l’amitié, soulignant le lien culturel et spirituel qui unit les deux peuples.

Dans le cadre d’un projet commémoratif marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques sino-bulgares, 700 plants de pivoines de Heze ont été repiqués dans le Parc sud de Sofia, au parc culturel de Plovdiv et au jardin botanique de l’Académie bulgare des sciences en 2024. Ces pivoines fleurissent désormais en Bulgarie, chaque fleur racontant une histoire d’amitié et de paix.

Wang Min, chargé d’affaires de l’ambassade de Chine en Bulgarie, a qualifié l’événement de célébration de l’amitié et de la beauté. Il a exprimé l’espoir que les pivoines de Heze fleuriraient en Bulgarie, comme des symboles durables d’amitié, d’échange culturel et de lien affectif entre les deux nations.

Milena Vaseva, directrice des « Parcs et jardins urbains » de Sofia, a évoqué sa récente visite à Heze et salué le secteur de la pivoine de la ville, qui intègre la culture, le commerce et l’utilisation complète de la plante. Elle a vanté les jardins de pivoines de la ville, qui allient horticulture, festivités culturelles et loisirs, et exprimé l’espoir d’une collaboration continue pour assurer l’épanouissement des pivoines à Sofia.

Source : Publicity Department of the CPC Heze Municipal Committee