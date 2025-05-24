TechTarget, Inc. 投資者新聞：如果您在 TechTarget, Inc.（NASDAQ: TTGT）蒙受損失，我們鼓勵您聯絡 Rosen Law Firm 以瞭解您的權利

紐約, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律所 Rosen Law Firm 宣布代表 TechTarget, Inc.（NASDAQ: TTGT）股東調查潛在證券索賠。此事起因為 TechTarget 被控可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊。

影響：如果您購買了 TechTarget 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。 Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入 TMC 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=38552 網頁填寫資料，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解本集體訴訟的資訊。

案件詳情：2025 年 4 月 18 日盤後，TechTarget 向 SEC 提交了 8-K 表格當前報告。 在此當前報告中，TechTarget 聲明某些先前提交的財務報表「由於某些會計錯誤而不再可信 [.]」。 此外，此當前報告還聲明 TechTarget 管理層已發現此類重大錯誤「與商譽減損、或有對價變動，以及無形資產攤銷（包括相關稅務影響）等某些技術性會計事項有關」。

受此消息影響，TechTarget 股價於 2025 年 4 月 21 日下跌 12.7%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇領導過團隊創下成功案例的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以便獲取最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

此為律師廣告。 過往結果無法保證獲得類似成效。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com