SpringWorks Therapeutics reçoit un avis favorable du CMUH pour l’utilisation du mirdamétinib pour le traitement des patients adultes et pédiatriques atteints de NF1-PN

– S’il est approuvé, le mirdamétinib devrait être le premier et unique traitement dans l’Union européenne à bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché pour les adultes et les enfants atteints de NF1-PN –

– La décision de la Commission européenne est attendue pour le troisième trimestre 2025 –

STAMFORD, Connecticut, 25 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SpringWorks Therapeutics, Inc. (Nasdaq : SWTX), une société biopharmaceutique au stade commercial et spécialiste des maladies rares graves et du cancer, a annoncé aujourd’hui que le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait donné un avis favorable, puisqu’il a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le mirdamétinib, un inhibiteur de MEK, pour le traitement des neurofibromes plexiformes (PN) symptomatiques et inopérables chez les patients adultes et pédiatriques atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) âgés d’au moins 2 ans. La Commission européenne (CE) examinera l’avis du CMUH et devrait prendre une décision finale concernant l’autorisation au cours du troisième trimestre 2025. S’il est approuvé, le mirdamétinib sera disponible en gélules de 1 et 2 mg et en comprimés dispersibles de 1 mg, qui se dissolvent facilement dans l’eau.

« L’avis favorable du CMUH nous rapproche davantage de la mise à disposition de notre médicament aux enfants et aux adultes atteints de NF1-PN en Europe qui, selon nous, ont besoin de nouvelles avancées thérapeutiques », a déclaré Saqib Islam, Président-Directeur Général de SpringWorks. « Une fois le mirdamétinib approuvé, nous empresserons de le proposer le plus rapidement possible aux patients qui en ont besoin en Europe. »

La NF1 est une maladie génétique qui touche environ 3 personnes sur 10 000 au sein de l’UE, soit environ 135 000 personnes.1,2 Les patients atteints de NF1 présentent un risque à vie de 30 à 50 % de développer des neurofibromes plexiformes, à savoir des tumeurs qui se développent par infiltration le long de la gaine des nerfs périphériques et qui peuvent entraîner une défiguration, une douleur et une incapacité fonctionnelle sévères.3,4 Les neurofibromes plexiformes peuvent dégénérer en tumeurs malignes de la gaine des nerfs périphériques, qui constituent une maladie agressive et potentiellement mortelle.5 L’ablation chirurgicale peut s’avérer difficile en raison du mode de croissance tumorale infiltrante des neurofibromes plexiformes le long des nerfs, et jusqu’à environ 85 % des neurofibromes plexiformes sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une résection complète.6,7,8

« La NF1-PN est une maladie génétique qui peut être extrêmement morbide et imprévisible. Elle fait peser un lourd fardeau physique et émotionnel sur les patients et leurs soignants, et les options thérapeutiques disponibles restent limitées », a déclaré Ignacio Blanco, docteur en médecine, titulaire d’un doctorat, président du Centre national de référence pour les patients adultes atteints de neurofibromatose à l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, en Espagne. « L’ablation chirurgicale des neurofibromes plexiformes peut s’avérer difficile et n’est souvent pas envisageable. De fait, s’il est approuvé, le mirdamétinib pourrait constituer une option thérapeutique sérieuse pour les patients adultes et pédiatriques en Europe. »

L’avis du CMUH s’appuie sur la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) du mirdamétinib, qui a été validée par l’EMA en août 2024. Cette AMM s’est basée sur les principaux résultats de l’essai de phase 2b ReNeu, auquel ont participé 114 patients atteints de NF1-PN âgés d’au moins 2 ans (58 patients adultes et 56 patients pédiatriques). L’étude a répondu au critère d’évaluation principal, à savoir le taux de réponse objective (TRO) confirmé, tel qu’évalué par un examen central indépendant en aveugle, révélant un TRO de 41 % (N = 24/58) chez les adultes et de 52 % chez les enfants (N = 29/56). Le meilleur pourcentage médian de variation du volume des PN cibles était de -41 % (intervalle : -90 à 13 %) chez les adultes et de -42 % (intervalle : -91 à 48 %) chez les enfants. Parmi les patients dont la réponse a été confirmée, 88 % des adultes et 90 % des enfants ont présenté une réponse d’une durée d’au moins 12 mois, et 50 % et 48 %, respectivement, ont présenté une réponse d’une durée d’au moins 24 mois. De plus, les adultes comme les enfants ont présenté des améliorations significatives précoces et durables par rapport à l’inclusion en ce qui concerne la douleur et la qualité de vie, évaluées à l’aide des résultats rapportés par les patients à l’aide de plusieurs outils de mesure.9

Le mirdamétinib a présenté un profil d’innocuité et de tolérabilité acceptable. Les effets indésirables les plus fréquents (> 25 %) signalés chez les adultes traités par le mirdamétinib étaient les suivants : éruptions cutanées, diarrhées, nausées, douleurs musculo-squelettiques, vomissements et fatigue. Les effets indésirables les plus fréquents (> 25 %) observés chez les enfants étaient les suivants : éruptions cutanées, diarrhées, douleurs musculo-squelettiques, douleurs abdominales, vomissements, céphalées, paronychie, dysfonctionnement du ventricule gauche et nausées.9

Le mirdamétinib est autorisé aux États-Unis pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés d’au moins 2 ans atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) et présentant des neurofibromes plexiformes (PN) symptomatiques ne pouvant pas faire l’objet d’une résection complète.

À propos de l’essai ReNeu

L’essai ReNeu (NCT03962543) est un essai de phase 2b en cours, multicentrique, ouvert, à bras unique, qui évalue l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du mirdamétinib chez des patients âgés de ≥ 2 ans atteints de PN inopérables associées à la NF1 et entraînant une morbidité importante. L’étude a recruté 114 patients qui ont reçu du mirdamétinib à une dose de 2 mg/m2 deux fois par jour (dose maximale de 4 mg deux fois par jour), où l’alimentation n’était pas prise en compte. Le mirdamétinib a été administré par voie orale par le biais de gélules ou de comprimés dispersibles selon un schéma posologique de 3 semaines de traitement suivies de 1 semaine d’interruption. Le critère d’évaluation principal est le taux de réponse objective (TRO) confirmé, défini comme la proportion de patients présentant une réduction ≥ 20 % du volume de la tumeur cible lors des examens d’imagerie consécutifs au cours de la phase de traitement de 24 cycles, mesurée par IRM et évaluée par un examen central indépendant en aveugle. Les critères d’évaluation secondaires comprennent l’innocuité et la tolérabilité, la durée de la réponse et les changements dans les résultats rapportés par les patients entre l’inclusion et le 13 cycle. La phase de traitement de l’essai est terminée et les résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2024. Les patients ayant terminé la phase de traitement étaient éligibles à la poursuite du traitement dans le cadre de la phase facultative de suivi à long terme de l’étude, actuellement en cours.

À propos de la NF1-PN

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie génétique rare due à des mutations du gène NF1, qui code la neurofibromine, un suppresseur clé de la voie de signalisation MAPK.10,11 La NF1 est la forme la plus courante de neurofibromatose, avec une incidence à la naissance estimée à environ 1 personne sur 2 500.3,12 Au sein de l’UE, la NF1 touche environ 3 personnes sur 10 000, soit environ 135 000 personnes.1,2 L’expression clinique de la NF1 est hétérogène et se manifeste par divers symptômes dans de nombreux systèmes d’organes, notamment une pigmentation anormale, des déformations du squelette, une croissance tumorale et des complications neurologiques, telles que des troubles cognitifs.13 Les patients atteints de NF1 ont une espérance de vie réduite de 8 à 15 ans en moyenne par rapport à la population générale.1

Les patients atteints de NF1 présentent un risque à vie de 30 % à 50 % de développer des neurofibromes plexiformes (PN), à savoir des tumeurs qui se développent par infiltration le long de la gaine des nerfs périphériques et qui peuvent entraîner une défiguration, une douleur et une incapacité fonctionnelle sévères ; dans de rares cas, les NF1-PN peuvent être d’issue fatale.3,4,5 Les NF1-PN sont le plus souvent diagnostiquées au cours des deux premières décennies de la vie.3 Ces tumeurs peuvent être agressives et sont associées à des morbidités sévères sur le plan clinique ; elles se développent généralement plus rapidement au cours de l’enfance.14,15

L’ablation chirurgicale peut s’avérer difficile en raison du mode de croissance tumorale infiltrante des neurofibromes plexiformes le long des nerfs et peut entraîner des lésions nerveuses permanentes et une défiguration.5 Jusqu’à environ 85 % des neurofibromes plexiformes sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une résection complète.6,7,8

À propos du mirdamétinib

Le mirdamétinib est un inhibiteur de MEK à petite molécule administré par voie orale et approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés d’au moins 2 ans atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) et présentant des neurofibromes plexiformes (PN) symptomatiques ne pouvant pas faire l’objet d’une résection complète.

La FDA et la Commission européenne ont accordé une désignation de médicament orphelin au mirdamétinib pour le traitement de la NF1.

À propos de SpringWorks Therapeutics

SpringWorks est une société biopharmaceutique au stade commercial dédiée à l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares sévères et de cancer. Nous avons développé et commercialisons le premier et le seul médicament approuvé par la FDA pour les adultes atteints de tumeurs desmoïdes et le premier et le seul médicament approuvé par la FDA pour les adultes et les enfants atteints de neurofibromes plexiformes associés à la neurofibromatose de type 1 (NF1-PN). Nous développons également un portefeuille diversifié de nouveaux produits candidats de thérapie ciblée pour les patients atteints de tumeurs solides et de cancers hématologiques.

Pour en savoir plus, consultez le site www.springworkstx.com et suivez @SpringWorksTx sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

