Bitget und Cryptita inspirieren die nächste Generation mit einer Enzyklopädie für junge Lernende

VICTORIA, Seychellen, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat seine Zusammenarbeit mit Cryptita Plays bei der „Young Learners' Encyclopedia“ bekanntgegeben, einem illustrierten Buch, das Jugendlichen anhand von spannenden Geschichten und Bildern Blockchain- und Kryptokonzepte näherbringen soll.

Die Zusammenarbeit passt perfekt zur Blockchain4Youth und Blockchain4Her von Bitget, deren Ziel es ist, jungen Menschen und unterrepräsentierten Gemeinschaften weltweit Zugang zu Blockchain-Bildung zu ermöglichen. Die Enzyklopädie dient als neuer Kanal, um komplexe Themen zu vereinfachen und bei der nächsten Generation frühzeitig Neugier für Kryptowährungen zu wecken.

Die von Cryptita Plays entwickelte Enzyklopädie für junge Lernende wird wichtige Web3-Themen wie Dezentralisierung und NFTs auf eine Weise aufschlüsseln, die für junge Köpfe sowohl unterhaltsam als auch leicht verständlich ist. Das Projekt richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Pädagogen, die zukunftsorientierte Inhalte in ihren Unterricht integrieren möchten. Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit wird das Buch in unterversorgten Regionen verteilt, beginnend mit Schulen und Gemeindezentren auf den Philippinen, wo der Zugang zu Blockchain-Bildung nach wie vor begrenzt ist.

Das Engagement von Bitget spiegelt eine umfassendere Strategie wider, die darauf abzielt, Lernen und Innovation an der Basis zu fördern. Die Enzyklopädie bietet einen praxisorientierten, kreativen Ansatz für die Bildung, der ein frühes Bewusstsein und eine langfristige Teilhabe an der digitalen Wirtschaft fördert.

„Dieses Buch ist mehr als nur ein kreatives Lehrmittel. Es ist eine Brücke, die die nächste Generation durch Geschichten, Illustrationen und Fantasie mit der Welt des Web3 verbindet“, so Gracy Chen, CEO von Bitget. „Das trifft genau den Kern dessen, wofür Blockchain4Youth und Blockchain4Her stehen – die Stärkung der Jugend und die Förderung der Stimmen der Unterrepräsentierten, die in diesem Bereich echte Veränderungen vorantreiben. Die Zukunft von Web3 gehört ihnen, und sie beginnt hier.“

Weitere Details zur Verbreitung der Enzyklopädie für junge Lernende werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, wobei die Veröffentlichung bis Ende 2025 angestrebt wird. Die erste Auslieferung erfolgt zunächst auf den Philippinen, eine weltweite Markteinführung ist geplant.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen ist die Bitget-Börse bestrebt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu einem intelligenteren Handel zu verhelfen und gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Preis, den Ethereum-Preis und andere Kryptowährungspreise zu bieten. Die ehemals als BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen wie Wallet-Funktionalität, Token-Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Förderung der Krypto-Akzeptanz durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA auf dem EASTERN-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalathleten Buse Tosun Çavuşoğlu (Ringer-Weltmeisterin), Samet Gümüş (Box-Goldmedaillengewinner) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft) zu inspirieren, die globale Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können erheblichen Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, nur Mittel zu nutzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass finanzielle Ziele nicht erreicht werden und die Hauptinvestition nicht zurückerlangt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollten sorgfältig berücksichtigt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für eventuell entstandene Verluste. Nichts in diesem Dokument sollte als Finanzberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f65aa5c7-664a-4736-8bbd-eebc2d27a020