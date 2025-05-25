Bitget 和 Cryptita Plays 携手推出《青少年学习者百科全书》(Young Learners' Encyclopedia)，激励下一代

维多利亚，塞舌尔, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布与 Cryptita Plays 合作推出《青少年学习者百科全书》。这是一本图文并茂的图书，旨在通过引人入胜的故事和图片，向青少年介绍区块链和加密货币概念。

此次合作完美契合 Bitget 的 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 项目，旨在让世界各地的年轻人和少数群体都能接受区块链教育。 此百科全书是一种新方式，可以简化复杂主题，让下一代从小对加密货币怀有好奇心。

由 Cryptita Plays 开发的《青少年学习者百科全书》将以有趣且适合青少年理解的方式，分解关键的 Web3 主题，例如去中心化和非同质化代币 (NFT)。 该项目不仅针对儿童而设计，而且适合希望将面向未来的内容融入课堂的教育工作者。 作为推广活动之一，这本书将在服务不足的地区发行，首先从菲律宾的学校和社区中心开始，因为此处的人们能够获得区块链教育的机会仍然有限。

Bitget 参与其中，体现了其鼓励基层学习和创新的更广泛战略。 这本百科全书将提供实践与创意并重的教育方法，协助建立数字经济早期认知，并培养其长期参与能力。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说：“这本书不仅是极具创意的教育工具， 而且是通过故事、插图和想象力，将下一代与 Web3 世界连接起来的桥梁。 这个作品体现 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 的核心理念：赋权年轻人，并为少数群体发声——他们正在推动这一领域实现真正的变革。 Web3 的未来属于他们，就从这里开始。”

公司将在适当时候公布有关《青少年学习者百科全书》发行的更多细节，目标是在 2025 年底推出。 早期发行将从菲律宾开始，随后计划在全球推出。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军) 、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (土耳其排球国家队成员) 的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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