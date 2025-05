Le groupe Casino et H&S Invest Holding prévoient d’ouvrir

210 magasins de proximité au Maroc d’ici 2035

Le groupe Casino et H&S Invest Holding annoncent la signature d’un accord de partenariat stratégique pour le déploiement des marques du groupe français au Maroc. Ce partenariat exclusif vise l’ouverture de plus de 210 points de vente d’ici à 10 ans, sous les marques Franprix et Monoprix, sur l’ensemble du territoire marocain.

Ce partenariat marque une étape décisive dans la nouvelle stratégie d’expansion internationale du groupe Casino, qui mise sur la franchise pour renforcer la présence de ses marques emblématiques à l’international. Le Groupe, déjà présent dans plus de 20 pays, est déjà partenaire de 472 magasins franchisés hors métropole, représentant 3,5 % de son chiffre d’affaires en 2024.

Pour H&S Invest Holding, groupe marocain multi-métiers spécialisé dans l’économie de la vie, cette alliance s’inscrit dans une dynamique de diversification de son pôle Retail. En introduisant Franprix et Monoprix au Maroc, le Groupe ambitionne d’enrichir l’offre nationale de commerce de proximité en proposant des concepts novateurs alliant produits alimentaires de qualité, restauration rapide, services du quotidien et expérience client digitalisée.

Les premiers magasins ouvriront dès 2026, avec un positionnement axé sur la qualité, la proximité, une offre de produits frais rigoureusement sélectionnés et une forte part de références locales.

Philippe PALAZZI, Directeur général du groupe Casino, déclare :

« Ce partenariat avec H&S Invest Holding s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement international par la franchise. Il illustre notre capacité à valoriser la force de nos marques, notre savoir-faire logistique et notre expertise dans le commerce de proximité, sur un marché aussi dynamique que le Maroc. Grâce à l’ancrage local et à la solidité opérationnelle de H&S Invest Holding, nous pourrons déployer rapidement un réseau de magasins de proximité performants, en phase avec l’évolution des modes de consommation des Marocains ».

Moncef BELKHAYAT, Président de H&S Invest Holding, ajoute :

« Nous sommes fiers de nous associer à un acteur international de référence tel que le groupe Casino. Ce partenariat stratégique nous permettra d’offrir une nouvelle expérience client sur le marché marocain. D’ici 2030, nous ambitionnons de créer plus de 1 000 emplois directs et indirects à travers le Royaume grâce au déploiement des enseignes Franprix et Monoprix ».

À propos de H&S Invest Holding

Fondé en 2005, H&S Invest Holding est un groupe marocain multisectoriel opérant dans l’industrie, la logistique, l’immobilier et les médias & communication. Actif dans l’économie de la vie, il est un acteur clé dans la production et la distribution de produits alimentaires, d’hygiène, de beauté et de santé. Grâce à une stratégie axée sur l’excellence, l’innovation et une gouvernance conforme aux standards internationaux, le groupe s’est imposé comme l’un des piliers du tissu économique national.

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France, premier réseau de proximité avec près de 7 500 sous ce format, il est également le n° 2 du E-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille de marques solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 25 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un volume d’affaires net de 12,4 milliards d’euros TTC en 2024. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce. Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr

À propos de Franprix et Monoprix

Franprix et Monoprix sont deux marques emblématiques du commerce de proximité urbain en France.

• Franprix est une marque spécialisée dans la proximité en ville. Lieux de vie par excellence, les magasins Franprix offrent aux citadins du choix, des produits de qualité et des services innovants. La marque, en perpétuelle évolution réinvente chaque jour le commerce de quartier pour répondre aux besoins de ses clients.

• Monoprix a la particularité de proposer tout sous le même toit, quel que soit son budget. Elle offre une grande variété de produits en alimentaire, mode, décoration, beauté et loisirs. Ses clients peuvent y retrouver des marques propres ainsi que des exclusivités de grandes marques, ou encore des collaborations premium.

