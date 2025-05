Guerbet : Evolution de la composition du Conseil d'administration de Guerbet.

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GUERBET

Recomposition du Conseil d’administration

Réduction de la durée des mandats des administrateurs à 4 ans

Nomination de Madame Michèle Lesieur et Monsieur Eric Drapé en qualité d’administrateur indépendant

Renouvellement du mandat de deux administrateurs

Villepinte, le 23 mai 2025

Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce, à la suite de l’Assemblée générale du 23 mai 2025 :

La recomposition de son Conseil d’administration

La réduction de la durée des mandats des administrateurs à 4 ans

La nomination de Madame Michèle Lesieur et Monsieur Eric Drapé en qualité d’administrateur indépendant

Le renouvellement des mandats de Madame Céline Lamort et de Monsieur Marc Massiot

Recomposition du conseil d’administration

L’Assemblée générale de Guerbet, réunie ce jour, a voté la réduction de la durée des mandats des administrateurs pour la ramener de six (6) ans à quatre (4) ans, afin d’assurer la conformité avec les recommandations du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées Afep-Medef auquel se réfère la Société. Cette modification s’applique à tout nouveau mandat d’administrateur ainsi qu’aux mandats en cours, initialement accordés pour une durée de (6) six ans.

Par conséquent, les mandats de Mesdames Claire Jouault Massiot et Céline Lamort ainsi que les mandats de Messieurs Mark Fouquet, Didier Izabel et Jean- Sebastien Raynaud sont venus à échéance à l’Assemblée Générale. A noter également que Mme Pascale Auger a remis au conseil d’administration la démission de son mandat d’administrateur de la Société à la date de l’Assemblée générale. Lors de l’Assemblée générale, deux administrateurs ont été nouvellement nommés et deux administrateurs ont été renouvelés, portant ainsi le nombre d’administrateur à neuf (contre 12 précédemment).

Nomination de Madame Michèle Lesieur et de Monsieur Eric Drapé en qualité d’administrateurs indépendants

L’Assemblée générale a nommé Madame Michèle Lesieur, en qualité d'Administratrice indépendante, pour une durée de trois ans.





Madame Michèle Lesieur possède une vaste expérience de direction d'entreprises dans le secteur de la santé, au sein de grands groupes et d'ETI. Elle a dirigé l'activité internationale d'imagerie médicale du groupe Philips pendant plusieurs années avant de présider Philips France de 2011 à 2016. En 2016, elle est devenue Directrice Générale de Supersonic Imagine, une société cotée d'imagerie médicale, et en a organisé la cession au groupe américain Hologic en 2019. Madame Lesieur a également exercé des mandats d'administratrice indépendante au sein des conseils d'administration d'EOS Imaging (2020-2021), Provepharm (2022-2023) et Intelligent Ultrasound (2021 à février 2025). Elle exerce actuellement des mandats d’administratrice indépendante au sein du Conseil d’Administration de Prodways Group depuis 2018 et d’Intrasense depuis 2020. Elle a démissionné ce jour de son mandat d'administratrice de la société Intrasense.

L’Assemblée générale a nommé Monsieur Eric Drapé, en qualité d'Administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans.

Monsieur Eric Drapé a occupé jusqu'en 2024 le poste de vice-président exécutif responsable des opérations mondiales et membre du comité exécutif de Teva Pharmaceuticals. À ce titre, il supervisait les opérations sur plus de 50 sites, ainsi que les activités Supply Chain, Qualité et RSE, Achat, Ingénierie et développement industriel au niveau mondial. Pendant plus de 35 ans, Monsieur Drapé a occupé plusieurs postes de direction dans l'industrie pharmaceutique, couvrant les opérations mondiales et la qualité chez Teva Pharmaceuticals, Ipsen Pharma et Novo Nordisk. Il apporte une riche expérience internationale, ayant occupé des postes au Danemark, en France, en Israël et aux États-Unis. Monsieur Drapé est également administrateur du LFB depuis 2018.

Renouvellement du mandat de Madame Céline Lamort et de Monsieur Marc Massiot

L’Assemblée générale de Guerbet a également renouvelé les mandats de deux administrateurs :

Madame Céline Lamort, membre du Conseil d’administration depuis 2015, Administratrice représentant l’actionnaire majoritaire, pour un mandat de deux ans ;

Monsieur Marc Massiot, membre du Conseil d’administration depuis 2021, Administrateur représentant l’actionnaire majoritaire, pour un mandat de quatre ans ;

Le Conseil d’administration de Guerbet est désormais composé de neuf membres :

Hugues Lecat, Président du Conseil, Administrateur indépendant*

Carine Dagommer, Administrateur

Eric Drapé, Administrateur indépendant*

Marie de la Simone, Administrateur salarié

Eric Guerbet, Administrateur

Céline Lamort, Administrateur

Michèle Lesieur, Administratrice indépendante*

Nicolas Louvet, Administrateur

Marc Massiot, Administrateur

Le Conseil d’administration tient à exprimer ses sincères remerciements à Mesdames Pascale Auger et Claire Jouault Massiot, ainsi qu’à Messieurs Marc Fouquet, Didier Izabel et Jean-Sébastien Raynaud pour leur contribution aux travaux du Conseil. Il souhaite également la bienvenue à Madame Michèle Lesieur et Monsieur Eric Drapé, et se réjouit de leur future collaboration.

*Ces 3 administrateurs peuvent être qualifiés de membre indépendant au regard des critères du Code Afep-Medef

