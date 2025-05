Cet été, participez au Défi Tchin-tchin dans mon camp!

MONTRÉAL, 26 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est le grand retour du Défi Tchin-tchin dans mon camp du 30 juin au 4 juillet 2025. L’école terminée, des milliers d’enfants en relâche dans les nombreux camps d’été aux quatre coins de la province relèveront le défi de boire principalement de l'eau pour s’hydrater.

« Le Défi Tchin-tchin dans mon camp encourage les jeunes à boire de l’eau dans un esprit ludique et collectif. En été, alors que les boissons sucrées sont plus attrayantes, le Défi remet l’eau au cœur des habitudes pour prévenir la déshydratation et favoriser des choix sains, particulièrement en contexte de camp », explique Jalila Mafhoum, chargée de l'initiative J’ai soif de santé! de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).

Ce défi clé en main, gratuit, propose des activités éducatives et amusantes valorisant l’eau comme boisson de premier choix pour s’hydrater. Et ce n’est pas tout : il y a également des prix à gagner! Il est encore temps de s’inscrire pour en profiter.

« Bien que la proportion de jeunes Québécois·es consommant quotidiennement une boisson sucrée ait diminué depuis 2016-2017, elle demeure préoccupante. En 2022-2023, près d’un jeune sur cinq en consomme encore chaque jour. Nous constatons donc la nécessité d’une initiative comme le Défi Tchin-tchin dans mon camp, qui encourage la consommation d’eau au camp dans le plaisir », explique Karine Chamberland, gestionnaire du programme Tremplin Santé de la Fondation Laurent-Duvernay-Tardif.

En juillet 2024, ce sont 35 980 jeunes, provenant de près de 400 camps à travers le Québec, qui ont participé au Défi.

Les camps ont jusqu’au 13 juin 2025 pour s’inscrire et recevoir des autocollants aux couleurs du Défi pour tous les jeunes. L’inscription se fait au : https://soifdesante.ca/defi-tchin-tchin-dans-mon-camp.

Des prix de participation seront tirés parmi les camps inscrits, soit 8 ensembles de matériel pour aromatiser son eau au camp comprenant : un distributeur d’eau, des planches à découper, des couteaux et une carte-cadeau d’une valeur de 25 $.

Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une initiative conjointe de l’ASPQ et de la Fondation Laurent-Duvernay-Tardif Tremplin Santé et il est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. Il s’inscrit dans le projet soif de santé! de l’ASPQ qui vise à mettre en place des milieux de vie favorables à la consommation d’eau.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org