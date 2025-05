MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal færdiggøre kaj i Aarhus Havn

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark har vundet et udbud om færdiggørelse af 430 meter kaj på Omniterminalen i Aarhus Havn som led i planerne om at etablere en ny containerterminal.

Trafikstyrelsen har tidligere i år givet tilladelse til at etablere kajen, og Aarhus Havn har tildelt MT Højgaard Danmark opgaven i hovedentreprise med en kontraktsum på 191 mio. kr. Arbejderne iværksættes i 2. halvår 2025 og forventes afsluttet mod udgangen af 2026.

”Vi er glade for at have vundet opgaven for Aarhus Havn, der skal sikre endnu et attraktivt terminalområde. Det bliver vores dygtige vandbyggere, der skal stå for at udføre arbejdet, og deres kompetencer står godt til opgaven. Vi glæder os til at komme i gang og fortsætte vores gode samarbejde med Aarhus Havn, som vi kender fra tidligere projekter,” siger CEO i MT Højgaard Danmark, Carsten Lund.

MT Højgaard Danmark har stærke kompetencer inden for vandbygning, hvor forretningsenheden blandt andet er ansvarlig for udbygning og fremtidssikring af Rønne Havn samt renovering af den fredede granithavn på Christiansø, der er Danmarks østligste punkt. Derudover har MT Højgaard Danmark tidligere opført en ny færgeterminal i netop Aarhus Havn i en hovedentreprise, der omfattede etablering af kajer, fundamenter for ramper, bundsikring i færgelejerne, moler, stenkastninger samt uddybning og opfyld på Østhavnsvej.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025. Forventningerne er uændret en omsætning i niveauet 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr.

