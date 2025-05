JPMorgan annonce des distributions en espèces pour les FNB JPMorgan

TORONTO, 26 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)* a annoncé aujourd’hui les montants définitifs des distributions en espèces de mai 2025 pour les FNB JPMorgan indiqués ci-après. Les FNB JPMorgan sont négociés à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts inscrits au 2 juin 2025 recevront des distributions en espèces payables le 6 juin 2025. Voici le détail des distributions « par part » :

Nom du FNB JPMorgan Symbole boursier Distribution par part ($) Fréquence de versement FNB actif d’actions américaines de revenu à prime JPMorgan JEPI 0.14655 Mensuellement FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan JEPQ 0.23942 Mensuellement



Pour en savoir plus sur les FNB JPMorgan, visitez le www.jpmorgan.com/ca/advisors

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à : jpmam.canada@jpmorgan.com.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, dont les actifs gérés s’élèvent à 3,5 T$ US1 (au 30 septembre 2024), est un chef de file mondial en gestion de placements. Les clients de J.P. Morgan Asset Management comprennent des établissements, des investisseurs individuels et des particuliers bien nantis dans tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management offre à l’échelle mondiale des services de gestion de placements spécialisés dans les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, l’immobilier, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et la liquidité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez : www.jpmorganassetmanagement.com.

* Entité juridique au Canada : Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc.

1 Source : J.P. Morgan Asset Management, au 30 septembre 2024.

Un placement dans un FNB peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs du rendement futur. Vous ne devriez pas vous fier à un rendement passé ni considérer un rendement passé comme une garantie du rendement futur d’un placement.

Nasdaqmd, Nasdaq-100 Indexmd, Nasdaq 100md et NDXmd sont des marques de commerce déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec les membres de son groupe, est appelée les « sociétés Nasdaq ») et sont utilisées sous licence par Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc. et J.P. Morgan Investment Management Inc. Les sociétés Nasdaq ne se sont pas prononcées sur la légalité ou la pertinence du FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan. Les sociétés Nasdaq ne parrainent pas ce FNB, ne se prononcent pas sur celui-ci, ne vendent pas ses parts et n’en font pas la promotion. LES SOCIÉTÉS NASDAQ NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE CE FNB.

La présente communication est publiée au Canada par Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc., gestionnaire de portefeuille inscrit et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l’exception du Yukon, et gestionnaire de fonds d’investissement inscrit en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l’entreprise de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et des membres de son groupe à l’échelle mondiale.