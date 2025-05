AaB og James Gow stopper samarbejdet

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2025/11

Aalborg, 26. maj 2025



Efter en kritisk analyse af den netop overståede sæson, som for otte dage siden resulterede i en nedrykning fra 3F Superligaen, er bestyrelsen i AaB A/S og sportsdirektør James Gow blevet enige om at stoppe samarbejdet.



James Gow kom til AaB i 2023 og har varetaget jobbet som sportsdirektør i AaB siden juli 2024.



Med afskeden med James Gow udgøres AaB’s direktion dermed alene af administrerende direktør Michael Tuxen Boll.



Afsked med cheftræner

Bestyrelsen i AaB A/S har herudover besluttet at afslutte samarbejdet med cheftræner Kristoffer Wichmann.



Kristoffer Wichmann har stået i spidsen for AaB i sæsonens sidste fem kampe, hvor AaB hentede et enkelt point.



Et for forskelligt syn på fremtiden er baggrunden for, at AaB’s bestyrelse har truffet denne beslutning.



AaB har straks igangsat processen med at rekruttere en ny sportsdirektør og en ny cheftræner.







