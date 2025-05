Siili Solutions Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan



Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 26.5.2025 kello 15.30



Siili Solutions Oyj:n (“Siili” tai “yhtiö”) hallitus on päättänyt käyttää 8.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 31 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,38% yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 8 140 263 osaketta.



Tämän tiedotteen päiväystä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna tämä vastaa enintään noin 193 000 euroa.



Yhtiön hallussa on tällä hetkellä yhteensä 698 kappaletta omia osakkeita.



Osakkeiden hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.



Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Yhtiö on on nimittänyt Nordean toteuttamaan omien osakkeiden hankinnan soveltuvien hinta- ja määrärajoitusten sekä soveltuvien ehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää osakkeiden hankinta milloin tahansa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 1.6.2025 ja päätetään viimeistään 31.7.2025.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Painava taloudellinen syy omien osakkeiden suunnatulle hankkimiselle on hankittujen osakkeiden käyttäminen Siilin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin.



Hallitus on valtuutettu päättämään enintään 814 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.



