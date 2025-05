North Media agter at anke Sø- og Handelsrettens afgørelse om FK Distributions koblingssalg i 2018-2019

Investornyhed



26. maj 2025

Sø- og Handelsretten har i dag stadfæstet Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelse om, at North Medias datterselskab FK Distribution i 2018-2019 misbrugte sin dominerende position ved at anvende vilkår om at sammenkoble salg af fysisk og digital distribution af tilbudsaviser i sine kundekontrakter i den pågældende periode.

North Medias koncern CEO Lasse Ingemann Brodt siger:

”Vi har noteret os Sø- og Handelsrettens afgørelse og bemærker, at der har været uenighed om den, da to ud af fem dommere ikke mener, at FK Distribution har misbrugt sin position. Vi er meget uenige i dommen. Sagen omhandler bl.a. de danske medie- og markedsføringskanalers mulighed for at kunne konkurrere effektivt mod globale online-giganter, til gavn for kunder og forbrugerne, og Sø- og Handelsrettens afgørelse ignorerer dette. Vi vil nu nærlæse afgørelsen og agter at anke dommen til Landsretten.”

North Media har under den verserende sag ikke opgjort en eventuel finansiel forpligtelse og udfaldet påvirker ikke koncernens finansielle forventninger til 2025.

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 2024 3292

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Dayli (MineTilbud) er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.