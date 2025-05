COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE UN ACCORD AVEC WRC PROMOTER POUR L’ÉDITION DES JEUX OFFICIELS DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES (WRC) DE 2027 A 2032.

NACON ANNONCE UN ACCORD AVEC WRC PROMOTER POUR L’ÉDITION DES JEUX OFFICIELS DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES (WRC) DE 2027 A 2032.

Lesquin, le 26 mai 2025 – NACON est heureux d’annoncer la conclusion d’un nouvel accord avec WRC Promoter pour la licence du Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Il porte sur le développement et l’édition des jeux et des compétitions eSports officiels WRC et donne à NACON l’exclusivité sur PC et consoles pour 6 saisons, de 2027 à 2032 incluses.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, NACON initiera le développement d’une toute nouvelle série de jeux WRC, avec pour objectif de proposer une expérience immersive, fidèle à la réalité du championnat et pensée pour répondre aux attentes des passionnés de rallye comme des nouveaux joueurs. Courses officielles, véhicules, équipes, pilotes et sponsors figureront parmi les nombreux contenus attendus. Ce projet constitue un reboot complet de la licence fondée sur une vision entièrement renouvelée, et marque une nouvelle étape ambitieuse dans l’exploitation de la franchise.

« Nous sommes ravis de renouveler notre collaboration avec WRC Promoter. Cette licence iconique offre un terrain de jeu exceptionnel pour bâtir une expérience de pilotage pointue, à la hauteur des attentes des passionnés de rallye. Entre 2015 et 2023, nous avons eu l’opportunité de travailler en étroite synergie avec les équipes officielles du championnat et de nombreux pilotes, ce qui nous a permis d’acquérir une expertise solide et unique dans la retranscription du rallye en expérience vidéoludique. Cette nouvelle aventure marque une étape majeure : celle d’un projet entièrement repensé, porté par une équipe passionnée et spécialisée, avec l’ambition claire de hisser le jeu de rallye vers de nouveaux sommets » explique Alain Falc, PDG de NACON.

« Après des échanges approfondis, nous sommes ravis d'avoir conclu un accord avec NACON », déclare Arne Dirks, Directeur Marketing du Championnat du Monde des Rallyes FIA. « Leur vision pour cette franchise se distingue, et leur expertise dans la création de jeux de rallye de qualité est indéniable. Nous sommes impatients de collaborer et innover ensemble, pour faire des jeux WRC de véritables aventures et qui offrent des expériences allant au-delà du rallye tel que nous le connaissons aujourd'hui ».

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

