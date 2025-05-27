Sniff Hotels 正式更名为 123 Reserve：更换名称，不改初心，继续致力于简化全球酒店预订服务

阿斯库拉，圣卡塔琳娜州，巴西, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际酒店预订平台 Sniff Hotels 正式宣布其品牌和域名迁移至 123 Reserve。 这一变更是全球发展战略和市场重新定位的一部分，同时仍保持为全球旅行者提供快速、安全和直观预订体验的承诺。

该平台创始人 Andre Sestari 表示：“向 123 Reserve 的过渡是我们品牌发展的重要一步。 我们的重点始终不变：为旅游或商务人士提供便捷、现代且高效的酒店预订解决方案。”

新品牌形象带来一系列技术和视觉优化，包括重新设计的界面、移动端性能增强及更智能的搜索系统，同时保留了 Sniff Hotels 深受旅游和酒店行业信赖的核心功能。

迁移过程经过精心规划，以确保用户获得无缝体验。 所有对原网站的访问都将自动重定向至新域名，同时保留书签、历史记录和外部链接。

关于 123 Reserve

123 Reserve 是一个专注于酒店预订的全球平台，连接旅行者与众多目的地的数千种住宿选择。 通过直观的界面、高效的比较工具和多语言支持，该平台为每位用户提供实用、可靠和个性化的预订体验。