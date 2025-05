Un rapport de BDC sur la situation du capital de risque active un signal d’alarme collectif : il faut investir maintenant dans les entreprises canadiennes

MONTRÉAL, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2025 du rapport La situation du capital de risque au Canada, publié par la Banque de développement du Canada (BDC), brosse un portrait plutôt contrasté de l’écosystème, mais une analyse plus approfondie fait ressortir l’effet dissuasif d’une guerre commerciale avec les États-Unis et ses effets pour 2025. Le rapport de BDC révèle des arguments convaincants pour inciter les investisseuses et investisseurs canadiens à investir davantage dans les entreprises canadiennes remarquables afin de tirer parti de leur incroyable valeur économique.

« De toutes les conclusions du rapport, c’est la forte dépendance du Canada à l’égard de capitaux étrangers qui, même si elle n’est pas nouvelle, est particulièrement alarmante aujourd’hui », déclare Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive, BDC Capital. « C’est un signal d’alarme collectif pour le secteur et les grandes sociétés canadiennes, ajoute-t-elle. Nous devons travailler à développer la culture d’innovation au Canada, ici et maintenant, pour l’avenir. Les investisseuses et investisseurs canadiens sont largement dominants dans les stades de l’amorçage et du démarrage, mais ce sont ceux de l’étranger, particulièrement des États-Unis, qui ont la part du lion des investissements aux stades avancés et au stade de la croissance. Des entreprises canadiennes à forte croissance ont commencé à déménager, ou sont acquises. Si on ne finance pas aujourd’hui nos entreprises d’ici avec du capital de risque, nous risquons de perdre nos championnes demain. »

Dans l’ensemble, l’écosystème canadien du capital de risque a connu un léger regain d’optimisme en 2024 avec la baisse des taux d’intérêt et de l’inflation et une croissance économique modeste. Avec 7,9 milliards de dollars investis, les activités d’investissement au Canada ont connu une hausse notable en 2024, soit 10 %, après un déclin de deux ans.

Le rapport sur la situation du capital de risque est un examen approfondi de la classe d’actifs de capital de risque à l’échelle du Canada. Fondé sur les vastes données de BDC, il propose un portrait complet, fondé sur les données, de la dynamique du secteur. Voici quelques faits saillants du rapport :

La performance du secteur canadien du capital de risque s’est détériorée l’année dernière , comme le reflète le taux de rendement interne (TRI) sur 10 ans de 10 %, ce qui creuse davantage l’écart avec les États-Unis. La performance des États-Unis continue d’être solide tandis que celle du Canada tire de l’arrière.

, comme le reflète le taux de rendement interne (TRI) sur 10 ans de 10 %, ce qui creuse davantage l’écart avec les États-Unis. La performance des États-Unis continue d’être solide tandis que celle du Canada tire de l’arrière. Les investissements aux stades d’amorçage, de démarrage et avancé ont reculé , tant pour les montants investis que le nombre de transactions.

, tant pour les montants investis que le nombre de transactions. L’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec cumulaient ensemble 86 % du total de la valeur des activités liées au capital de risque l’année dernière, contre 77 % en 2019.

l’année dernière, contre 77 % en 2019. Les activités de financement ont ralenti , le nombre médian d'années pour lever des fonds étant resté à quatre pour la deuxième année.

, le nombre médian d'années pour lever des fonds étant resté à quatre pour la deuxième année. L’intelligence artificielle (IA) a accaparé 30 % de tous les investissements en capital de risque , ce qui témoigne de son importance capitale pour stimuler l’innovation et créer de la valeur. Plus de la moitié des investissements en capital de risque au Canada (57 %) ont été affectés au secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) l’année dernière. Les investissements dans les secteurs des sciences de la vie et de l'énergie et des technologies propres (ETP) se sont classés aux deuxième et troisième rangs.

, ce qui témoigne de son importance capitale pour stimuler l’innovation et créer de la valeur. l’année dernière. se sont classés aux deuxième et troisième rangs. Les sorties par fusions et acquisitions sont restées peu nombreuses, à l’exception de quelques transactions de grande envergure, tandis que la sécheresse sur le plan des premiers appels publics à l’épargne (PAPE) a persisté. Seulement sept pour cent des licornes ont réalisé une sortie en 2024. Cela a donné lieu à un marché difficile dans lequel des volumes importants de capitaux sont immobilisés dans l’attente de conditions plus favorables ou d’occasions stratégiques pour réaliser des rendements.

à l’exception de quelques transactions de grande envergure, tandis que la sécheresse sur le plan des premiers appels publics à l’épargne (PAPE) a persisté. Seulement sept pour cent des licornes ont réalisé une sortie en 2024. Cela a donné lieu à un marché difficile dans lequel des volumes importants de capitaux sont immobilisés dans l’attente de conditions plus favorables ou d’occasions stratégiques pour réaliser des rendements. Hausse dans les évaluations : Le nombre de rondes de financement à la hausse a augmenté, tandis que le nombre de rondes de financement à la baisse a sensiblement diminué. Cela signifie que davantage d’entreprises en démarrage lèvent des fonds à des évaluations plus élevées, laissant entrevoir une dynamique positive en matière d’évaluations.

Le nombre de rondes de financement à la hausse a augmenté, tandis que le nombre de rondes de financement à la baisse a sensiblement diminué. Cela signifie que davantage d’entreprises en démarrage lèvent des fonds à des évaluations plus élevées, laissant entrevoir une dynamique positive en matière d’évaluations. Le nombre de gestionnaires établis continue de progresser, ce qui se traduit par une contraction pour ce qui est de la part des gestionnaires émergents .

. Malgré des contraintes de liquidités, le capital disponible pour investissement dans l’écosystème demeure suffisant pour soutenir le marché du capital de risque à moyen terme.



Du côté des meilleures nouvelles, les investissements en capital de risque canadiens demeurent largement supérieurs aux moyennes d’avant la pandémie, comme en font foi la croissance plus rapide que celle des investissements à l'échelle mondiale et l’augmentation des montants moyens des transactions; cela laisse entendre que les investisseuses et investisseurs mettent l’accent sur des transactions moins nombreuses, mais des entreprises plus établies. Le capital investi en pourcentage du PIB a connu une augmentation en 2024, ce qui fait que le Canada a gagné deux places et se classe désormais au 6e rang parmi un échantillon de pays de l’OCDE. Mû par une croissance plus faible du PIB et des investissements en capital de risque totaux plus élevés, ce classement fait ressortir le rôle vital que joue le capital de risque pour créer de la richesse, stimuler l’innovation et créer des emplois.

À titre d’investisseur en capital de risque le plus actif sur le plan du nombre de transactions, la division d’investissement de BDC est déterminée à soutenir les entreprises canadiennes les plus innovantes dans leur développement en leur offrant un éventail complet de solutions en matière de capitaux et de conseils pour les aider à accélérer leur expansion. En collaborant étroitement avec l’écosystème, BDC Capital contribue à l’accroissement de la compétitivité, de la prospérité et de l’autonomie du Canada.

Pour plus d’information et pour obtenir le rapport complet, veuillez visiter le site Web de BDC.

(Note : Ce rapport est basé sur l'aperçu du marché canadien du capital de risque de fin d'année 2024 de l'Association canadienne du capital de risque et d’investissement (Canadian Venture Capital and Private Equity Association – CVCA). Le 14 mai, la CVCA a publié des données révisées pour 2024, augmentant le total des investissements à 8,5 milliards de dollars pour l'année. Les conclusions générales de notre rapport restent cohérentes.)

