Bitget 上線 World Liberty Financial 旗下 USD1 代幣並開通現貨交易

維多利亞，塞舌爾, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 今日宣佈，正式上架 USD1 代幣並開放現貨交易。 USD1 是 World Liberty Financial 推出以法定貨幣支持的穩定幣，背後與美元 1:1 掛鈎。 USD1/USDT 及 USD1/USDC 交易對將於 2025 年 5 月 26 日 10:00（UTC時間）開始，提現功能則於 2025 年 5 月 27 日 11:00（UTC時間）啟用。

USD1 由特朗普家族相關企業 World Liberty Financial 發行 ，旨在透過實現法定貨幣與數碼資產無縫兌換，簡化數碼交易流程， 其近期整合方案及愈來愈高的市場接受度，標誌着該穩定幣正邁向更廣泛的應用，並可於多個區塊鏈網絡運行。 透過策略性合作夥伴關係，USD1 正加速融入去中心化金融生態體系。

隨着 Bitget 持續在其創新領域引入具市場影響力的特色資產，今次 USD1 上架反映市場對穩定幣生態體系的需求與日俱增。

Bitget 繼續擴展其產品架構，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態體系中探索加密領域。 現時平台已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態體系。

今次將 USD1 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦小眾社群並推動去中心化經濟創新，在生態體系拓展中踏出關鍵一步，加強鞏固本身作為多元化 Web3 項目樞紐的地位。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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