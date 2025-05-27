Bitget 庆祝 Blockchain4Youth 成立两周年，推动青年创新

维多利亚，塞舌尔, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 欣然庆祝 Blockchain4Youth 成立两周年。 该计划在全球已有逾 8,000 名参与者，累计颁发超过 3,000 张证书，持续赋能新一代掌握塑造区块链与 Web3 创新未来所需的知识与工具。

该项目的成功源于其使命：弥合新兴技术与青年群体之间的知识鸿沟，尤其适合学生、青年开发者和有志创业者。 通过旗舰项目 Bitget Builders，Bitget 宣布将扩大其国际版图，并开展一系列线下交流活动，邀请来自不同背景的加密货币爱好者共同建设 Bitget 生态系统，同时还能获得行业洞见、活动参与机会和成长空间。

在过去一年中，Blockchain4Youth 与全球多所大学和教育机构展开合作，其中包括北美、亚太及其他地区的顶尖学府。 2025 年 3 月，Blockchain4Youth 在 Google Developer Group“Build with AI”黑客马拉松中大放异彩，通过对话并激励 130 位优秀学生，深入探讨了区块链与人工智能的交汇点。

迈入第三年之际，Blockchain4Youth 已拓展至 70 多个国家和地区，通过一系列教育合作、黑客马拉松活动及在线课程不断扩大其影响力。 通过举办超过 80 场校园讲座，Blockchain4Youth 在推动教育和提升认知方面取得了显著成效。 这一增长彰显了 Bitget 持续致力于普及区块链知识、促进包容性发展，并创造实际社会影响的长期承诺。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“在短短的过去两年里，Blockchain4Youth 已从一个想法发展成了全球性运动。 我们坚信未来掌握在青年人手中，看到如此多的年轻人主动学习、建设并为 Web3 领域做出贡献，我们倍感振奋。 随着区块链行业的不断成熟，构建一个更具包容性和创新性的数字未来变得尤为重要，而我相信答案就在下一代身上。”

Bitget 始终致力于通过富有影响力的项目赋能全球青年，促进 Web3 领域的创新、教育和社区建设。 随着 Blockchain4Youth 步入第三个年头，该计划将继续成为 Bitget 依托教育与赋能青年、推动区块链主流化这一更广泛使命的基石。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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