Bitget Blockchain4Youth 慶祝兩年來由青年推動的創新

維多利亞，塞舌爾, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 慶祝其《Blockchain4Youth》兩週年來臨。 該計劃吸引來自全球超過 8,000 人參加，並發出超過 3,000 張證書，繼續為下一代提供塑造區塊鏈和 Web3 創新未來所需的知識和工具。

該倡議成功的原因在於其使命，即縮小新興技術與特別是學生、年輕開發者和有志企業家等青年受眾之間的知識差距。 Bitget 通過旗艦計劃 Bitget Builders 宣布藉由一系列線下活動在全球進行擴展，邀請來自不同背景的加密愛好者共同構建 Bitget 生態系統，同時解鎖洞察、活動參加權和發展機會。

在過去的一年中，Blockchain4Youth 與全球多所大學和教育機構合作，當中包括北美、亞太地區及其他地區的頂尖院校。 在 2025 年 3 月，Blockchain4Youth 成為 Google Developer Group 的「Build with AI」黑客松 (Hackathon) 的重心，啟發 130 位優秀學生探索區塊鏈與 AI 的交集。

Blockchain4Youth 邁進第三年，現已擴展至 70 多個國家和地區，通過一系列教育夥伴關係、黑客松和網上課程接觸更多受眾。 Blockchain4Youth 舉行了 80 多場校園講座，在推動對這項新興技術的教育和認識方面取得顯著成就。 此增長彰顯 Bitget 的持續承諾，使區塊鏈知識更可及化及更包容，同時帶來實際上的影響力。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「在過去兩年中，Blockchain4Youth 已從一個想法演變為一場全球運動。 我們堅信未來掌握在年輕人手中，看到那麼多的年輕人主動學習、創建並為 Web3 領域作出貢獻，我們非常興奮。 隨著區塊鏈行業持續成熟，建立一個更具包容性和創新性的數碼未來變得非常重要，而我相信答案在於下一代。」

Bitget 堅持通過有影響力的倡議賦能全球青年，促進 Web3 的創新、教育和社區建設。 Blockchain4Youth 進入第三年之際，將繼續作為 Bitget 更宏偉使命的踏腳石，透過教育和支持年輕人推動主流區塊鏈的採用。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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