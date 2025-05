Communiqué de presse

CROSSJECT met en place un nouveau module de fabrication pour augmenter la polyvalence et la capacité de la ZENEO® Factory en prévision du déploiement de l'ensemble de son portefeuille de produits

CROSSJECT a développé le ZENEO® Nest, un nouveau module pour améliorer le remplissage aseptique par lots des conteneurs à médicament propriétaires en verre au sein du dispositif ZENEO®. Mise en œuvre prévue d'ici décembre 2025.

Fidèle à sa stratégie de diversification de ses financements, CROSSJECT a obtenu un nouveau financement spécifique pour finaliser la mise en œuvre du ZENEO® Nest.

Dijon, France 27 mai 2025 (07h30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), une société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, augmente la capacité de la ZENEO® Factory dans une étape clé du processus de fabrication. La mise en œuvre de cette innovation, prévue pour 2025, est une étape stratégique en prévision du déploiement à grande échelle de ZEPIZURE® et des autres produits candidats de son pipeline.

CROSSJECT a développé le ZENEO® Nest, un nouveau module pour faciliter le remplissage aseptique automatisé et à haut volume du conteneur à médicament propriétaire en verre à l'intérieur du dispositif ZENEO®. Le ZENEO® Nest pré-assemble les conteneurs pour un remplissage plus rapide, ce qui se traduit par des volumes plus importants par jour dans les unités de salles réservées auprès des partenaires CDMO de CROSSJECT. Plus important encore, le ZENEO® Nest a été conçu pour être compatible avec de nombreux équipements de remplissage ou lignes d'équipement dans l'industrie CDMO. Ainsi, CROSSJECT est en mesure de mettre en place des unités de remplissage entièrement prêtes à l'emploi au sein de partenaires CDMO en France ou dans n'importe quelle zone géographique, au fur et à mesure que la demande pour ses produits augmente.

Le premier ZENEO® Nest a été expérimenté avec succès avec EUROFINS, qui sera l'utilisateur initial. CROSSJECT prévoit une mise en œuvre rapide et complète d'ici décembre 2025 du ZENEO® Nest dans son usine de Dijon, suivie des étapes de qualification et de validation finales d'ici le premier trimestre 2026.

« Nous sommes très satisfaits de cette innovation dans notre processus de fabrication, l'une des racines de l'excellence de CROSSJECT. Le ZENEO® Nest contribue à la fois à accroître notre contrôle sur la productivité et la qualité de notre processus de remplissage, à améliorer notre agilité dans l'établissement de relations CDMO pour des volumes importants à l'échelle internationale, et à réduire notre coût de revient unitaire. », mentionne Patrick ALEXANDRE, CEO de CROSSJECT.

Le déploiement du ZENEO® Nest est en partie financé par un crédit d'équipement auprès de LCL, nouveau partenaire bancaire de CROSSJECT, constant dans sa stratégie de diversification de ses sources de financement.

A propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs

investors@crossject.com

Pièce jointe