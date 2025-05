Bitget bietet ein unvergessliches Erlebnis: VIP-Zugang zum Karate Combat KC54 UFC-Kampf in Dubai

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat mit einem exklusiven Erlebnis am Ringrand beim Karate Combat KC54 in Dubai am 2. Mai für Aufsehen auf der Token2049 gesorgt. Teil der Erfahrung waren hochkarätige Kämpfe, eine exklusive VIP-Behandlung und eine Nacht, die so wild war, dass sogar die Blockchain die Auswirkungen spürte.

In diesem Jahr hat Bitget die Messlatte noch höher gelegt und ein Premium-Erlebnis bieten können, das Krypto-Enthusiasten mitten ins Geschehen versetzt hat. Die geschätzten VIPs von Bitget verfolgten die Kämpfe der Weltklasse-Champions, während sie im exklusiven VIP-Bereich, der speziell für die Key Opinion Leader und besondere Gäste von Bitget reserviert war, Gourmetgerichte und erstklassige Getränke genossen.

Mit 4.000 bis 5.000 jubelnden Kampfsportfans war die Stimmung in Dubais führender Veranstaltungshalle elektrisierend. Bitget COO Vugar Usi Zade fasste den Geist der Veranstaltung perfekt zusammen: „Kryptowährungshandel und Kampfsport erfordern dieselben Eigenschaften – schnelle Reflexe, strategisches Denken und Nerven aus Stahl.“ Wir freuen uns sehr, unserer Community diese exklusive Gelegenheit zu bieten, einen Weltklasse-Wettkampf aus nächster Nähe mitzuerleben. Egal, ob Sie Chartanalysen durchführen oder Kampftechniken analysieren – hier werden Champions geboren.“

Robert Bryan, der CEO von Karate Combat, erklärte: „KC54 war ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, und mit Bitget als Sponsor haben wir unser Engagement für Innovation im Kampfsport weiter ausgebaut. Ihre Unterstützung hat uns dabei geholfen, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, bei dem Tradition auf modernste Technologie trifft.“

Asim Zaidi, der Präsident von Karate Combat, fügte hinzu: „Die Partnerschaft mit Bitget für KC54 war von entscheidender Bedeutung. Ihr Engagement hat nicht nur das Ansehen der Veranstaltung gesteigert, sondern auch die Synergie zwischen Kampfsport und der sich entwickelnden digitalen Landschaft unterstrichen.”

Die Veranstaltung markierte eine weitere strategische Partnerschaft für Bitget im Kampfsportbereich. Zuvor hatte das Unternehmen bereits erfolgreiche Kooperationen mit professionellen Kampfsportlern wie der Weltmeisterin im Ringen, Buse Tosun Çavuşoğlu, und dem Goldmedaillengewinner im Boxen Samet Gümüş abgeschlossen. Mit der Schaffung dieser exklusiven Live-Erlebnisse baut Bitget weiterhin bedeutungsvolle Verbindungen zwischen der Krypto-Community und hochkarätigen Sportveranstaltungen auf.

Jyotsna Hirdyani, Head of South Asia bei Bitget und Organisatorin der Veranstaltung, gab Einblicke. „Das ist die Zukunft. Von der Blockchain bis zum Sport: Kryptowährungen verändern die Spielregeln für immer. Wenn Sport und Unterhaltung auf die Blockchain-Technologie treffen, entsteht etwas Neues. Wir erleben einen kulturellen Wandel, in dem es immer mehr Crossover-Projekte zwischen Sport und Kryptowährungen geben wird – die ultimative Verschmelzung zweier Welten.“

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Bitget, seiner Community einzigartige und hochwertige Erlebnisse zu bieten. Genau wie beim Trading ist das Timing entscheidend: Am 2. Mai kam es in Dubai zu einem unvergesslichen Showdown, bei dem Krypto auf Kampfkunst traf. Bitget legt weiterhin den Fokus darauf, über digitale Schnittstellen hinaus einen greifbaren Mehrwert für die Krypto-Community zu schaffen.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Über Karate

Karate Combat ist die weltweit führende Vollkontakt-Karate-Liga und bekannt für ihren innovativen Ansatz im Bereich Kampfsport-Entertainment. Karate Combat steht für einen unverwechselbaren, rasanten Kampfstil, der im Wesentlichen dem MMA ähnelt, jedoch ohne Bodenkampf auskommt. Die Kämpfe sind energiegeladen und fast die Hälfte von ihnen endet mit einem Knockout. Mit über sieben Millionen Followern, hunderten Millionen Aufrufen pro Monat und über 100 000 aktiven App-Nutzern ist Karate Combat führend bei der Zusammenführung von Sport, Technologie und gemeinschaftsorientierten Erlebnissen.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c42afdf6-d6ba-4c86-9956-11a55ab53e57

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7491be04-23bb-4a08-adea-298413bc3465

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11cf807e-3ef9-44f5-8645-11265a51e617

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b65cc5e-9dd9-4842-9b2c-cb12d08b16d6