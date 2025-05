Bitget oferece uma experiência de nocaute: acesso VIP à luta KC54 Dubai UFC do Karate Combat

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, trouxe calor para o Token2049 com uma experiência exclusiva ao lado do ringue no Karate Combat KC54 em Dubai, em 2 de maio. Pense em grandes ataques no octógno, tratamento VIP e uma noite tão selvagem que até o blockchain sentiu o impacto.

Este ano, a Bitget elevou as apostas oferecendo uma experiência premium que colocou os entusiastas de criptomoedas no centro da ação. Os estimados VIPs da Bitget testemunharam lutadores de classe mundial trocando golpes enquanto desfrutavam de comida gourmet e bebidas premium em uma seção VIP exclusiva, reservada apenas para os principais formadores de opinião e convidados especiais da Bitget.

Com uma multidão de 4.000 a 5.000 fãs de luta, a energia no principal local de Dubai era elétrica. O COO da Bitget, Vugar Usi Zade, captou perfeitamente o espírito do evento: “A operação de criptomoedas e os esportes de combate exigem as mesmas qualidades: reflexos rápidos, pensamento estratégico e nervos de aço. Estamos entusiasmados em dar à nossa comunidade esta oportunidade exclusiva de experimentar de perto a competição de classe mundial. Esteja você analisando gráficos ou técnicas de luta, é aqui que os campeões são feitos."

Robert Bryan, CEO da Karate Combat, comentou: “O KC54 foi um marco significativo em nossa jornada, e ter a Bitget como patrocinadora ampliou nosso compromisso com a inovação em esportes de combate. O apoio deles nos ajudou a oferecer uma experiência inesquecível que combinou tradição com tecnologia de ponta.

Asim Zaidi, presidente da Karate Combat, também acrescentou: “A parceria com a Bitget para o KC54 foi um divisor de águas. Seu envolvimento não apenas elevou o perfil do evento, mas também ressaltou a sinergia entre as artes marciais e o cenário digital em evolução.”

O evento marcou outra parceria estratégica para a Bitget no mundo dos esportes de combate, após suas colaborações bem-sucedidas com atletas profissionais de combate, como a campeã mundial de luta livre, Buse Tosun Çavuşoğlu, e o medalhista de ouro do boxe Samet Gümüş (Boxe). Ao criar essas experiências ao vivo exclusivas, a Bitget continua a construir conexões significativas entre a comunidade de criptomoedas e eventos esportivos de alto nível.

Jyotsna Hirdyani, chefe da Bitget no Sul da Ásia, que orquestrou o evento, compartilhou ideias. “Este é o futuro. Do blockchain aos esportes, as criptomoedas estão mudando o jogo para sempre. Isso é o que acontece quando esportes e entretenimento encontram a tecnologia blockchain. É uma mudança cultural em que você verá mais e mais cross-plays de esportes x criptomoedas, o cross-over final."

Essa parceria ressalta o compromisso da Bitget em oferecer experiências únicas e de alto valor para sua comunidade. Assim como na operação, o tempo é tudo, e 2 de maio, em Dubai foi quando a criptomoeda encontrou o combate no que acabou sendo um confronto inesquecível. O foco da Bitget continua sendo a criação de valor tangível para a comunidade de criptomoedas além das interfaces digitais.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Sobre a Karate

O Karate Combat é a principal liga de karatê de contato total do mundo, conhecida por sua abordagem inovadora ao entretenimento esportivo de combate. Conhecido por seu estilo de luta distinto e acelerado - essencialmente MMA sem luta no chão, o Karate Combat oferece lutas de alta energia, com quase metade terminando em nocautes. Com mais de 7 milhões de seguidores, centenas de milhões de visualizações mensais e mais de 100.000 usuários ativos do aplicativo, o Karate Combat está na vanguarda da combinação de experiências esportivas e tecnológicas voltadas para a comunidade.

