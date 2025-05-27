Bitget 震撼呈现 Karate Combat 的 KC54 Dubai UFC Fight，为加密货币爱好者带来 VIP 体验

迪拜，阿联酋, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 于 5 月 2 日在迪拜震撼呈现 Karate Combat KC54 赛事，打造现场专享观赛体验，为 Token2049 注入澎湃激情！ 拳拳到肉的超燃对轰，VIP 尊崇礼遇，一场激情四溢的格斗之夜，连区块链也为之颤抖。

今年，Bitget 全面升级体验，为加密货币爱好者打造沉浸式尊享之旅，带领他们直击赛事核心，畅享巅峰激情。 Bitget 受人尊敬的贵宾们在专为 Bitget 关键意见领袖和特别来宾预留的 VIP 专区中，一边品味美食佳酿，一边近距离观赏世界顶尖格斗选手的激烈较量。

总共有 4,000 至 5,000 名激情澎湃的格斗迷齐聚迪拜顶级场馆，现场气氛爆棚，燃爆全场。 Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 精准诠释了本次赛事的精神：“加密货币交易与格斗运动需要具备同样的素质——快速反应、战略思维，以及钢铁般的意志。 我们非常高兴能为社区成员带来这次独家体验，让大家近距离感受世界级赛事的震撼与精彩。 无论是分析图表，还是钻研格斗技巧，这里都是诞生冠军的地方。”

Karate Combat 首席执行官 Robert Bryan 表示：“KC54 是我们发展历程中的重要里程碑，Bitget 作为赞助商的加入彰显了我们在格斗运动领域坚持创新的承诺。 在他们的助力下，我们打造了一场将传统与前沿科技完美融合的难忘赛事。”

Karate Combat 总裁 Asim Zaidi 也表示：“与 Bitget 携手举办 KC54，是一次具有划时代意义的突破。 他们的参与不仅显著提升了赛事形象，还凸显了格斗精神与日新月异的数字化浪潮之间的深度融合。”

此次活动标志着 Bitget 在格斗运动领域的又一次重要战略合作。此前，Bitget 曾成功携手多位职业格斗运动员，包括摔跤世界冠军 Buse Tosun Çavuşoğlu 和拳击金牌得主 Samet Gümüş。 通过打造专属现场体验，Bitget 持续强化加密货币社区与顶级体育赛事之间的深度联结。

作为此次活动的策划者，Bitget 南亚区负责人 Jyotsna Hirdyani 分享了自己的见解： “这就是未来。 从区块链到体育，加密货币正在永远地改变游戏规则。 当体育和娱乐与区块链技术结合时，变革由此发生。 这是一场深层次的文化变革，‘体育 × 加密货币’这一终极跨界将愈发频繁地走入公众视野。”

此次合作彰显了 Bitget 致力于为其社区打造高价值独特体验的坚定承诺。 正如交易讲究时机，5 月 2 日的迪拜成为加密货币与格斗激情交汇的舞台，掀起一场令人回味无穷的巅峰对决。 Bitget 始终致力于为加密货币社区创造数字接口以外的有形价值。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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关于 Karate

Karate Combat 是全球顶级全接触式空手道联赛，因其对格斗运动娱乐的创新演绎而享誉世界。 Karate Combat 以其独特且节奏明快的格斗风格著称，实质上是剔除地面缠斗的硬核综合格斗。每场对决都火力全开，激情四射，近半数比赛以精彩击倒收场。 Karate Combat 拥有逾 700 万粉丝，每月播放量高达数亿次，活跃应用用户超过 10 万，处于将体育和科技社区驱动体验融合的最前沿。

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