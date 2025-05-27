Bitget 帶來精彩絕倫的搏擊體驗：提供觀看 Karate Combat 的 KC54 Dubai UFC Fight 比賽的 VIP 名額

杜拜，阿聯酋, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 為 「Token2049」 營造了熱烈的現場氣氛：在 5 月 2 日於杜拜舉行的 Karate Combat KC54，提供觀看搏擊比賽的獨家體驗。 想像一下讓人興奮的搏擊、VIP 貴賓待遇以及如此狂野的夜晚，甚至連區塊鏈業界亦能感受到這股熱潮。

今年，Bitget 加大投入，提供優質體驗，讓加密貨幣愛好者近距離接觸運動核心賽事。 Bitget 的尊貴 VIP 得以親眼見證世界級搏擊選手同場較量，同時還可以在專為 Bitget 關鍵意見領袖和特邀嘉賓預留的專屬 VIP 區享用美食和優質飲品。

在這個杜拜的頂級賽場內，聚集了 4,000 至 5,000 名熱情的搏擊擁躉，氣氛非常熱烈。 Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 完美地詮釋了活動的精神：「加密貨幣交易和搏擊運動的特點不謀而合，需要快速反應、策略性思維和堅定意志。 我們很高興能為社群提供這個獨家機會，讓大家近距離體驗世界級比賽。 對於分析圖表或分析搏擊技巧的人士來說，這裡都是皇者之地。」

Karate Combat 行政總裁 Robert Bryan 表示：「KC54 標誌著我們發展歷程的一個重要里程碑，Bitget 作為贊助商，有助我們實現對搏擊運動創新的承諾。 在他們的支持下，我們得以帶來融合傳統與尖端技術的難忘體驗。」

Karate Combat 主席 Asim Zaidi 亦補充說：「與 Bitget 合作舉辦 KC54 活動可以打破陳規。 他們的參與不僅提升了賽事的知名度，亦彰顯武術與不斷發展的數碼世界之間的協同作用。」

這項活動標誌著 Bitget 在搏擊運動領域建立的另一項策略性合作夥伴關係。此前，他們曾與摔角世界冠軍 Buse Tosun Çavuşoğlu 和拳擊金牌得主 Samet Gümüş (拳擊) 等職業搏擊運動員成功合作。 透過打造這些獨家現場體驗，Bitget 繼續在加密貨幣社群和知名體育賽事之間建立有意義的聯繫。

組織這次活動的 Bitget 南亞區負責人 Jyotsna Hirdyani 分享了見解。 「這是未來趨勢。 從區塊鏈到運動，加密貨幣一直在打破陳規。 體育和娛樂與區塊鏈技術相得益彰。 這是一種文化轉變，你會看到體育 x 加密貨幣的融合活動日益增多，這是相當出色的跨界盛事。」

此次合作彰顯 Bitget 致力為社群提供獨特、高價值體驗的承諾。 就像交易一樣，時機就是一切，5 月 2 日在杜拜，加密貨幣與搏擊運動互相輝映，造就了一場令人難忘的賽事。 Bitget 仍然注重為加密貨幣社群帶來超越數碼介面的現實價值。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 Karate

Karate Combat 是世界頂級的全接觸空手道聯盟，以創新的搏擊運動娛樂方式而聞名。 Karate Combat 以其獨特、快節奏的搏擊風格而聞名——本質上是沒有地面搏擊的綜合格鬥 (MMA)，Karate Combat 的對決活力十足，幾乎一半的回合以擊倒對手結束。 Karate Combat 擁有超過 700 萬擁躉、每月數億次瀏覽量以及超過 10 萬名應用程式活躍用戶，在融合體育、技術社群主導型體驗方面處於領先地位。

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