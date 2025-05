Strüngmann Award ehrt herausragende Life-Science-Unternehmerinnen und Unternehmer aus der DACH-Region und gibt 2025 Finalisten bekannt

Die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten überzeugten durch unternehmerische Exzellenz und großes Innovationspotenzial ihrer therapeutischen Ansätze über unterschiedliche wissenschaftliche Fachrichtungen hinweg

Das Gewinnerteam wird am 3. Juli 2025 offiziell bekannt gegeben und erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 EUR

München, Deutschland, 27. Mai 2025 – Das Komitee des Strüngmann Awards gab heute die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten bekannt. Die drei Unternehmen und ihre Gründerinnen und Gründer stehen für die außergewöhnlichen und international erfolgreichen Führungspersönlichkeiten, die aus der dynamischen Life-Science-Branche der DACH-Region hervorgehen. Der Award, der nun zum zweiten Mal verliehen wird, würdigt Gründerinnen und Gründer, die nicht nur bahnbrechende wissenschaftliche Ansätze vorantreiben, sondern auch unternehmerischen Mut und Ausdauer zeigen, um diese Innovationen in therapeutische Anwendungen umzusetzen.

Der Award wurde ins Leben gerufen, um die Namensgeber, Dr. Andreas Strüngmann und Dr. Thomas Strüngmann, zu ehren. Als Gründer von Hexal konnten die Brüder außergewöhnliche unternehmerische Erfolge erzielen und diese anschließend in ihrer Rolle als visionäre Investoren mehrfach wiederholen. Der Award würdigt eine neue Generation von Gründerpersönlichkeiten, die herausragende Ideen in die Realität umsetzen.

„Wir sind von den außergewöhnlichen Talenten der Life-Science-Branche in der DACH-Region überzeugt und möchten mit diesem Award sowohl innovative Ideen als auch deren erfolgreiche Umsetzung sichtbar machen und fördern. Die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten unterstreichen die wissenschaftliche und unternehmerische Exzellenz, die in der Region vorhanden ist. Sie stehen für eine beeindruckende Vielfalt an Fachrichtungen – von zielgerichteten Krebstherapien über regenerative Neurowissenschaften bis hin zur Bekämpfung von Arzneimittelresistenzen. Es ist inspirierend zu sehen, wie unterschiedliche Wege zu Innovationen führen, die das Leben von Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern könnten", sagten Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann.

Die folgenden visionären Unternehmerinnen und Unternehmer wurden vom Award-Komitee aufgrund ihres unternehmerischen Talents für die Translation biomedizinischer Forschung in therapeutische Anwendungen ausgewählt:

Dragan Grabulovski | Philipp Spycher | Isabella Attinger-Toller – Araris Biotech

Das Gründerteam von Araris Biotech, Dr. Dragan Grabulovski (CEO), Dr. Philipp Spycher (CSO) und Dr. Isabella Attinger-Toller (CTO), kann auf eine der erfolgreichsten Biotech-Firmengründungen der Schweiz in den vergangenen Jahren zurückblicken. Als Spin-Off des Paul-Scherrer-Instituts (Teil der ETH-Domäne) hat das Team eine neuartige Linker-Payload-Technologie (AraLinQTM) für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates, ADCs) entwickelt, die eine einstufige Konjugation von Wirkstoffen an unmodifizierte off-the-shelf Antikörper ermöglicht, ganz ohne vorherige Antikörper-Modifikationen. Dank ihrer gemeinsamen Führungsstärke und wissenschaftlichen Exzellenz gelang es dem Araris Team, über 40 Millionen Schweizer Franken einzuwerben, eine strategische Partnerschaft mit Chugai (Roche) und Johnson & Johnson einzugehen und im März 2025 eine wegweisende Übernahme durch Taiho Pharmaceutical im Wert von bis zu 1,14 Milliarden US-Dollar zu realisieren.

Araris Biotech entwickelt eine neue Generation von ADCs, die das Konzept der zielgerichteten Krebstherapie revolutionieren und künftig auch in anderen medizinischen Bereichen Anwendung finden könnte.

Martin E. Schwab | Stefan Moese – NovaGo Therapeutics

Prof. Martin E. Schwab, CSO und Mitbegründer von NovaGo Therapeutics, ist ein international renommierter Neurowissenschaftler, dessen bahnbrechende Forschungsarbeit zur Hemmung des Nervenwachstums das Feld der Neuroregeneration grundlegend geprägt hat. Er entdeckte das Protein Nogo-A, einen wichtigen Blocker der Nervenreparatur im zentralen Nervensystem, und setzte diesen Durchbruch in die Entwicklung regenerativer Antikörpertherapien um. Aufbauend auf jahrzehntelanger Forschung an der Universität Zürich und der ETH Zürich gründete er 2015 die Firma NovaGo, um therapeutische Produktkandidaten für Patientinnen und Patienten mit Rückenmarksverletzungen und verwandten Indikationen in die Klinik zu bringen.

Seit 2023 leitet Dr. Stefan Moese das Unternehmen als CEO und bringt umfassende Expertise in der Entwicklung von Biologika und translationaler Arzneimittelforschung mit. Gemeinsam mit Prof. Martin E. Schwab treibt er die Weiterentwicklung des Unternehmens und die Umsetzung innovativer wissenschaftlicher Ansätze in regenerative Therapien voran. Der erste Programmkandidat wurde 2024 in die klinische Prüfung an akut verletzten querschnittsgelähmten Patientinnen und Patienten überführt.

NovaGo Therapeutics ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das sich auf antikörperbasierte Therapien zur Regeneration von Nerven und Blutgefäßen spezialisiert hat. Das Hauptprogramm der Firma richtet sich auf die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen.

Stefanie Flückiger-Mangual – TOLREMO therapeutics

Dr. Stefanie Flückiger-Mangual, Gründerin und CEO von TOLREMO therapeutics, hat ein Unternehmen aufgebaut, das die Herangehensweise an Arzneimittelresistenzen bei der Behandlung von Krebs neu definiert. Auf der Grundlage ihrer akademischen Forschung an der ETH Zürich entdeckte sie, dass Resistenzen häufig durch transkriptionelle Veränderungen entstehen — manchmal lange bevor onkogene Mutationen auftreten. Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung einer firmeneigenen Screening-Plattform, über die CBP/p300 als epigenetischer Hauptregulator nicht-onkogener Resistenz identifiziert werden konnte. Unter der Leitung von Dr. Flückiger-Mangual hat das Unternehmen seither mehr als 34 Millionen Schweizer Franken eingeworben und sein Hauptprogramm TT125-802, einen neuartigen, hochselektiven CBP/p300-Inhibitor, in die Klinik gebracht. In dieser laufenden klinischen Studie hat TT125-802 ein erstklassiges Sicherheitsprofil und eine herausragende Monotherapie-Aktivität bei soliden Tumoren gezeigt.

TOLREMO therapeutics verfolgt einen umfassenden neuen Ansatz zur Überwindung von Resistenzen gegen Krebsmedikamente, indem transkriptionelle Resistenzwege blockiert werden, die parallel zur primären onkogenen Signalachse verlaufen. Dieser differenzierte therapeutische Ansatz adressiert eine zentrale Herausforderung in der Krebsbehandlung und bietet erhebliches therapeutisches Potenzial sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit bestehenden zielgerichteten Krebsbehandlungen.

Im nächsten Schritt des Auswahlprozesses wählt eine Experten-Jury bestehend aus herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten und erfahrenen Biotechnologie-Investoren eine Gewinnerin beziehungsweise ein Gewinnerteam aus, welche*s am 3. Juli 2025 bekanntgegeben und ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro erhalten wird.

Um mehr über den Award zu erfahren und auf dem aktuellen Stand zu bleiben, besuchen Sie unsere Website: www.struengmannaward.de.

Über den Strüngmann Award

Der Award wurde 2024 ins Leben gerufen, um herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer zu ehren, die revolutionäre Technologien im Life-Science-Bereich des DACH-Raums etablieren. Das Ziel ist dabei ihre Leistung mit dem prestigeträchtigen und finanziell attraktiven Award anzuerkennen und ein Vorbild für nächste Generationen zu schaffen. Der Award honoriert Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann, die mit vielen unternehmerischen Erfolgen und einzigartigen visionären Investments maßgebliche Erfolge in den Life Sciences lieferten. Mit der Gründung und Entwicklung von Hexal konnten die Zwillinge außergewöhnliche unternehmerische Erfolge erzielen und diese im Anschluss in ihrer Rolle als unternehmerisch geprägte Investoren in Unternehmen wie BioNTech mehrfach wiederholen. Lesen Sie mehr unter https://struengmannaward.de/.

Kontakt

Trophic Communications

Stephanie May, Ph.D. und Anja Heuer

Phone: +49 (0) 171 185 56 82

Email: athos@trophic.eu