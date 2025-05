Planisware - Mise à disposition des documents relatifs à l'assemblée générale - CP

Mise à disposition des documents relatifs à l'assemblée générale mixte du 19 juin 2025

Paris, France, le 27 mai 2025 - Les actionnaires de Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), sont invités à participer à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 19 juin 2025 à 9 heures, au siège social de Planisware, situé 200, avenue de Paris - 92320 Châtillon, France (l’ « Assemblée »).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°57 du 12 mai 2025. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. Il sera suivi d’un avis de convocation qui sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ces avis sont ou seront également consultables sur le site Internet de Planisware à l’adresse suivante : https://fr.planisware.com (section Assemblée Générale 2025).

L’Assemblée sera retransmise en direct sur le site Internet de Planisware1.

Modalités de participation

Les actionnaires pourront choisir entre l’un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée :

assister à l’Assemblée ;

donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute personne physique ou morale ;

voter par correspondance ou par Internet sur le site VOTACCESS.





Les modalités de participation seront détaillées dans l’avis de convocation qui sera mis en ligne sur le site Internet de Planisware (section Assemblée Générale 2025).

Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires peuvent dès à présent consulter et télécharger les informations et documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce (y compris l’avis de réunion, la brochure de convocation et le Document d’enregistrement universel 2024), relatifs à l’Assemblée sur le site Internet de Planisware, à l’adresse suivante : https://fr.planisware.com (section Assemblée Générale 2025).

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles au siège social de Planisware, situé 200, avenue de Paris - 92320 Châtillon, France, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Questions écrites des actionnaires

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à Planisware conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@planisware.com (ou au siège social de Planisware, par lettre recommandée avec accusé de réception), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit jusqu’au 13 juin 2025 à zéro heure.

Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.



Prochains événements

24 juin 2025 : Détachement du dividende

26 juin 2025 : Paiement du dividende

31 juillet 2025 : Publication des résultats du 1 er semestre 2025

semestre 2025 21 octobre 2025 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

Contact

Relations avec les investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

À propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 750 collaborateurs répartis dans 16 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

1 A moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Par ailleurs, il est rappelé en tant que de besoin que le vote en direct sur Internet ne sera pas possible pendant la diffusion de l’Assemblée.

Pièce jointe