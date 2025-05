BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour l’exercice 2024/2025

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour l’exercice 2024/2025

Un chiffre d'affaires en croissance de 9 % à 768 millions d’euros porté par une forte activité dans le Resort pendant la saison estivale mais aussi sur la période des fêtes de fin d’année, par l’ouverture du restaurant Amazónico le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023.

Un résultat d’exploitation en hausse de 0,9 million d’euros, à 74,5 millions d’euros et un résultat net largement positif à 110,1 millions d’euros, en hausse de 6,2 millions d’euros qui traduisent la solidité du modèle financier du Groupe S.B.M.

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« L’ensemble de l’exercice 2024/2025 a été très dynamique et a confirmé la pertinence de notre stratégie, la cohérence et la complémentarité de notre offre, ainsi que l’attractivité globale de notre Resort. L’activité hôtelière s’est révélée particulièrement performante tant en volume qu’en prix moyen. La restauration s’est également développée fortement, tirée par l’engouement généré par le premier exercice de l’été pour Amazónico Monte-Carlo, et par le succès continu du Café de Paris. Ces performances pour l’exercice 2024/2025 renforcent notre conviction que nous devons poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de développement dans tous les secteurs. A ce titre, le Groupe S.B.M. poursuit ses investissements et innovations avec sur l’année 2025 les ouvertures de Marlow, de Jondal à la Vigie Monte-Carlo, de la boutique Cédric Grolet à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et du Monte-Carlo Cigar Club. Par ailleurs, l’excellence de nos offres de restauration a été reconnue cette année encore avec trois nouvelles étoiles Michelin, deux pour l’Abysse Monte-Carlo et une à Elsa au Monte-Carlo Beach. La S.B.M. devient ainsi le Resort le plus étoilé du monde, avec 10 étoiles Michelin au total. »

Lors de sa réunion des 26 et 27 mai 2025, le Conseil d’Administration, présidé par Stéphane Valeri, a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2024/2025, clos le 31 mars 2025 et établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 2023/2024 2024/2025

Chiffre d'Affaires Consolidé 704,0 768,0

Résultat Opérationnel 73,6 74,5

Résultat Financier 30,3 35,6

Résultat Net (part du Groupe) 103,9 110,1

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2024/2025 s’élève à 768 millions d’euros, en hausse de 64 millions d’euros, soit 9 %. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 16 % à 399,9 millions d’euros, portées par l’ouverture du restaurant Amazónico Monte-Carlo le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023, mais également par un taux d’occupation et des prix moyens hôteliers en progression sur la saison estivale, tout comme sur le deuxième semestre de l’exercice,

un chiffre d’affaires jeux de 215,5 millions d’euros, en diminution de 3 %, conséquence d’un aléa inférieur à l’exercice précédent, alors que le volume de jeu est en légère progression malgré l’application rigoureuse des nouvelles règles en matière de compliance,

un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse de 11 % à 149,9 millions d’euros, avec la mise en location progressive des nouveaux espaces commerciaux disponibles au complexe rénové du Café de Paris, un taux de vacance très faible, ainsi que l’application contractuelle des indexations de loyers.





Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 74,5 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 73,6 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les secteurs hôtelier et locatif présentent des progressions significatives de leur résultat opérationnel, respectivement de 7,3 millions d’euros et 11,4 millions d’euros. Ces bons résultats font plus que compenser le recul du résultat opérationnel du secteur jeux de 14,7 millions d’euros.

Le résultat financier de l’exercice 2024/2025 présente un bénéfice de 35,6 millions d’euros contre un bénéfice de 30,3 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette bonne performance du résultat financier s’explique principalement par la bonne rentabilité des placements financiers du Groupe.

Le résultat net consolidé – part du Groupe s’élève ainsi à 110,1 millions d’euros contre un profit de 103,9 millions d’euros pour l’exercice 2023/2024.

Structure financière et investissements

Les capitaux propres - part du Groupe s’élèvent à 1 643 millions d’euros au 31 mars 2025 contre 1 567 millions d’euros au 31 mars 2024, profitant du résultat net positif de l’exercice.

La capacité d’autofinancement s’élève à 160,5 millions d’euros pour l’exercice 2024/2025 contre 152,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par l’amélioration du résultat opérationnel avant amortissements de 8,5 millions d’euros.

Au 31 mars 2025, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette positive de 186,3 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 68,9 millions d’euros au 31 mars 2024.

La trésorerie nette correspond à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période augmentée des dépôts à terme dont l’échéance est comprise entre 3 et 6 mois à la date de souscription et les dettes relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit.

Il est à noter qu’une partie de la trésorerie a fait l’objet de placements en actifs financiers pour un montant total de 289 millions d’euros au 31 mars 2025 et 316,6 millions d’euros au 31 mars 2024. Ces placements ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie nette.

La poursuite du programme d’investissements a représenté un décaissement de 101,6 millions d’euros sur l’exercice, avec notamment le démarrage du programme complet de rénovation des chambres de l’Hôtel Hermitage du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Perspectives

L’activité du Groupe S.B.M. sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2025/2026 s’inscrit pleinement dans la continuité de celle constatée sur l’exercice 2024/2025.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025/2026.

Audit des comptes au moment de la présente publication

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Monaco, le 27 mai 2025

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

