Havila Kystruten AS: Regnskap for første kvartal 2025

Sammendrag

Havila Kystruten leverte ytterligere forbedringer i både inntekter og lønnsomhet i første kvartal 2025. Selskapet rapporterte et styrket driftsresultat (EBITDA), primært drevet av topplinjevekst.

I Q1 2025 genererte Havila Kystruten inntekter på MNOK 350, en økning på 20 % fra MNOK 293 i samme periode i fjor. Veksten skyldes hovedsakelig en 35 % økning i gjennomsnittlig lugarinntekt (ACR), som steg fra NOK 3 350 til NOK 4 600. Ombordsalget per gjestedøgn var stabilt sammenlignet med fjoråret, til tross for forventet vekst. Dårligere vær enn normalt og som følge av det kansellerte utflukter påvirket ombordsalget negativt.

Beleggsprosenten endte på 61 %, ned fra 68 % i Q1 2024. Nedgangen skyldes et ekstraordinært høyt belegg i fjor, delvis som følge av flytting av gjester etter tidligere kanselleringer, men da med lavere ACR. Det er imidlertid verdt å merke seg en bedre balanse i etterspørselen mellom nord- og sørgående rute i 2025, som følge av flere vellykkede initiativer. Kabinfaktoren (gjester per kabin) økte fra 1,77 til 1,86.

Driftskostnadene i første kvartal utgjorde MNOK 339, opp fra MNOK 310 i samme periode i fjor. Lønnskostnadene økte med MNOK 11, drevet av generell lønnsvekst og en styrking av organisasjonen. Det forventes at lønnskostnadene vil stabilisere seg fremover. Andre driftskostnader økte med MNOK 15, hovedsakelig som følge av høyere salgs- og markedskostnader samt generelt økte driftsutgifter, inkludert vedlikehold. Kostnader til drivstoff (LNG) var MNOK 10 høyere enn forventet, grunnet lave LNG-lagre i Europa gjennom vinteren. Disse kostnadene forventes å falle i kommende kvartaler basert på markedsprising fremover.

Første kvartal 2025 resulterte i en EBITDA på MNOK 11, en betydelig forbedring fra negative MNOK 18 i samme periode i 2024. Dette understreker en positiv underliggende utvikling for selskapet.

Selskapets resultat og balanse påvirkes fortsatt av valutakursbevegelser, særlig mellom NOK og EUR, noe som i første kvartal medførte en urealisert valutagevinst. Justert for markedsbaserte skipsverdier, basert på eksterne meglervurderinger og indikative nybyggkostnader tilsvarende totalt MEUR 692, fremstår selskapets verdijusterte egenkapital som solid positiv med MNOK 3 419.

Den operasjonelle effektiviteten i flåten var svært høy i kvartalet, med 100 % oppetid. Samtidig videreførte Havila Kystruten sitt målrettede bærekraftsarbeid. CO₂-utslippene ble redusert med 35 % sammenlignet med referansetall fra Kystruten i 2017. Selskapet nådde også sitt ambisiøse mål om å redusere matavfall til under 75 gram per gjestedøgn, med et faktisk resultat på 68 gram i første kvartal.

Selskapet har igangsatt forberedelser til refinansiering av den eksisterende pantesikrede gjelden, og har engasjert rådgivere for å identifisere en hensiktsmessig og langsiktig løsning tilpasset både selskapets situasjon og markedet for sikret gjeld. Dette arbeidet har medført noe økte administrative kostnader i første kvartal.

Fremtidig utvikling

Per dags dato er 61 % av kapasiteten for 2025 booket, tilsvarende omtrent 81 % av det årlige målet for lugarovernattinger. Belegget for 2. kvartal 2025 ligger nå på 73 % med én måned igjen av kvartalet, mot 69 % i samme periode i fjor. En mer balansert fordeling mellom nord- og sørgående ruter har økt fleksibiliteten og muliggjort flere salg nærmere avreise. Samtidig startet kampanjene for 4. kvartal senere enn i fjor, noe som forventes å bidra til økt årsbelegg.

For 2026 er 21 % av kapasiteten allerede booket, til betydelig høyere gjennomsnittspriser (ACR) enn for 2025. Tidlige bookinger gir grunnlag for forventning om fortsatt topplinjevekst og forbedrede EBITDA-marginer.

Markedet for reiser til Norge er i vekst. Havila Kystrutens moderne og miljøvennlige flåte har fått god mottakelse, dokumentert gjennom flere internasjonale priser. Selskapets bærekraftsprofil gir en klar konkurransefordel som styrker mulighetene for prisøkninger og økt belegg.

Med en stadig mer erfaren organisasjon og kontinuerlig forbedring av digitale salgskanaler, er fokuset rettet mot økte direktebestillinger, som historisk har gitt høyere priser nærmere avreise. Selskapet vil aktivt balansere belegg og pris for å maksimere marginene gjennom året.

Tiltak for å øke ombordsalget pågår kontinuerlig, med målrettede pris- og produktfremmende initiativer for å øke inntektene fra tilleggstjenester og opplevelser.

Strategien om kortere reiser er etablert og under utvikling. Det vurderes å være betydelig potensial for økt belegg og et bredere kundegrunnlag med lavere gjennomsnittsalder enn historisk, særlig i segmenter med høy betalingsvillighet. Målrettet markedsføring og kommersielle tiltak er iverksatt for å realisere dette potensialet.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, +47 413 18 11

