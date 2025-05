ZenaTech ofrece actualización de computación cuántica en el proyecto de pronóstico del tiempo 'Clear Sky'─ enjambres de drones con inteligencia artificial (IA) para combatir el fuerte aumento en eventos climáticos extremos de miles de millones de dólares

May 27, 2025 22:52 ET | Source: ZenaTech Inc. ZenaTech Inc.