Muudatused Hepsor AS-i juhtimises

Hepsor AS-i nõukogu valis Hepsor AS-i (edaspidi Hepsor) uueks juhatuse liikmeks senise Läti maajuhi Martti Krassi, kes asub ametisse 1. augustist 2025 viieaastase volitusega. Senise juhatuse esimehe Henri Laksi volitused lõpevad 1. augustil 2025, mil ta siirdub vastavalt Hepsori aktsionäride 21. mail 2025 toimunud üldkoosoleku otsusega Hepsori nõukogu liikmeks.

Martti Krass on Hepsoris töötanud aastast 2014 – esmalt inseneri ja projektijuhina, seejärel 2017. aastast Läti maajuhina. Krassil on magistrikraad TalTechist tsiviilehituse erialal.

Uus juhataja omab 1 288 Hepsori aktsiat ning 20% Hepsori tütarettevõtja Hepsor Latvia OÜ osalusest.

„Hepsori edasiseks arenguks ja kasvuks on loodud kindel pinnas – võtan üle ettevõtte, mis on hästi kapitaliseeritud, ambitsioonikas ja mille meeskonnas peitub suur potentsiaal,“ sõnas Martti Krass. „Meie edasine siht on selge, keskendume kasumlikkuse kasvatamisele läbi efektiivsuse tõstmise, tugevama meeskonnatöö ning klientide ootustele fokusseerituse. Jätkame usalduskrediidi kasvatamist koduturgudel.“

Hepsori nõukogu esimees Andres Pärloja väljendas veendumust, et Martti Krassi juhtimisel jõuab ettevõte arengus järgmisele tasemele: „Martti tunneb Hepsorit läbi ja lõhki – ta on olnud meiega alates esimestest arendusprojektidest ja mänginud olulist rolli ettevõtte kasvuloos. Ta on strateegiline juht, kes suudab säilitada fookuse olulisel ning oskab meeskonda tulemustele suunata,” märkis nõukogu esimees. „Ettevõttel on tänaseks tugev alus, mis on loodud eelmise juhi Henri Laksi eestvedamisel. Oleme tänulikud Henrile tehtu eest ning tunneme heameelt, et tema panus Hepsori pikaajalisse arengusse jätkub nõukogus.“

Hepsor jätkab oma plaanitud tegevust koduturgudel Eestis ja Lätis, keskendudes jätkusuutlikele arendusprojektidele ja elukeskkonna kvaliteedi tõstmisele. Samuti jätkub töö ettevõtte investeeringutega Kanadas.

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.