Campine prévoit une forte hausse des bénéfices en 2025 en raison de l’augmentation de la demande pour ses produits à base d'antimoine        

Information réglementée – Information privilégiée - 28 mai 2025 – 08:00

Campine NV, société belge de recyclage des métaux et de production de spécialités chimiques, située à Beerse en Belgique et cotée sur Euronext Bruxelles, prévoit des bénéfices nettement plus élevés pour 2025 en raison de la demande croissante pour ses produits à base d'antimoine.

En raison des restrictions à l’exportation en Chine depuis l’automne 2024, Campine et d'autres fournisseurs bénéficient d’une hausse considérable de la demande. « Au cours des derniers mois, nous avons enregistré des commandes de nouveaux clients à travers le monde », explique le CEO De Vos. « Nos volumes de vente du trioxyde d’antimoine ont augmenté en moyenne de 35 %, et compte tenu de la demande réduite en Europe, les ventes hors Europe ont en fait plus que doublé ». Le prix du métal d'antimoine a désormais atteint un niveau record de 60.000 USD/tonne. « À ce niveau de prix, nous nous attendons également à une hausse significative du chiffre d’affaires et des bénéfices. »

Campine prévoit un chiffre d’affaires de près de 380 M€ et un EBITDA d’au moins 50 M€ pour le premier semestre 2025, en comparaison avec 169 M€ de chiffre d’affaires et un EBITDA de 19,7 M€ pour le premier semestre de l’année dernière, 2024.

Il est encore trop tôt pour faire des prévisions pour l’ensemble de l’année, car les marchés sont actuellement extrêmement volatils. La demande des produits Campine est également typiquement plus faible pendant les mois d'été. De plus, les prix de l’antimoine se sont stabilisés ces dernières semaines, de sorte que les effets positifs de la hausse des volumes, des prix et la valorisation des stocks d’antimoine de Campine pourraient être réduits ou absents au second semestre.

