Campine verwacht aanzienlijke winststijging in 2025 door stijgende vraag naar antimoonproducten        

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap - 28 mei 2025 – 08:00

Campine NV, metals recycling en specialty chemicals bedrijf uit Beerse, België, en genoteerd op Euronext Brussel, verwacht een aanzienlijk hogere winst voor 2025 als gevolg van de toegenomen vraag naar haar antimoonproducten.

Door de exportbeperkingen in China sinds het najaar van 2024, profiteren Campine en andere leveranciers van een aanzienlijke stijging in de vraag. “In de afgelopen maanden hebben we bestellingen ontvangen van nieuwe klanten over de hele wereld,” legt CEO De Vos uit. “Onze wereldwijde verkoopvolumes van antimoontrioxide zijn gemiddeld met 35% gestegen en gezien de iets lagere vraag in Europa is de overzeese verkoop momenteel zelfs meer dan verdubbeld.” De prijs van antimoonmetaal heeft inmiddels een recordniveau bereikt van 60.000 USD/ton. “Bij dit prijsniveau verwachten we ook een veel hogere omzet en winst.”

Campine voorspelt een omzet van om en bij de 380 M€ en een EBITDA van minstens 50 M€ voor het eerste semester van 2025, in vergelijking met een omzet van 169 M€ en een EBITDA van 19,7 M€ in het eerste semester van vorig jaar, 2024.

Voor het volledige jaar is het nog te vroeg om voorspellingen te doen, aangezien de markten momenteel extreem volatiel zijn. De vraag naar Campine-producten is doorgaans ook lager tijdens de zomermaanden. Bovendien zijn de antimoonprijzen de afgelopen weken gestabiliseerd, waardoor de positieve impact van toegenomen volumes, prijzen en waardeverhogingen van Campine’s antimoonvoorraden mogelijk beperkt of afwezig kunnen zijn in de tweede jaarhelft.

