Campine doet bod om de Franse batterijenrecyclage-fabrieken van Ecobat over te nemen        

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap – 28 mei 2025 – 08:30

Campine NV, een metaalrecyclage- en speciaalchemiebedrijf uit Beerse, België en genoteerd op Euronext Brussel, heeft op 27 mei een bindend bod uitgebracht aan Ecobat Resources om de aandelen van de Franse dochterondernemingen van Ecobat over te nemen: twee batterijrecyclagefabrieken en één fabriek voor halfafgewerkte loodproducten. Met dit project wil Campine haar uitbreiding binnen de Europese circulaire economie voortzetten.

De deal omvat de recyclagefabrieken in Bazoches-les-Gallerandes (100 km ten zuiden van Parijs) en Pont Sainte Maxence (50 km ten noorden van Parijs), samen goed voor 70.000 ton batterijrecyclagecapaciteit en 40.000 ton loodmetaallegeringen. Een derde fabriek, gelegen in Estrées-Saint-Denis (ten noorden van Parijs), produceert halfafgewerkte loodproducten en vormt een geïntegreerde downstream-operatie die onder meer anodes maakt voor de zink- en koperindustrie. De transactie kan pas gefinaliseerd worden na raadpleging van de ondernemingsraden van de Franse dochterondernemingen van Ecobat Resources en na de gebruikelijke goedkeuringen door de autoriteiten inzake mededinging en buitenlandse investeringen in Frankrijk. De finalisatie van de transactie wordt ten vroegste verwacht in juli.

De geconsolideerde omzet van deze Franse activa bedroeg in 2024 ongeveer 100 miljoen euro en genereerde positieve EBITDA’s. Campine verwacht deze omzet en winstgevendheid te behouden en synergieën te implementeren om de winst na de overname te optimaliseren.

“De activa van Ecobat zijn echt complementair aan Campine’s Franse activiteiten”, zegt CEO De Vos. “Ecobat Frankrijk beschikt over vrije smeltcapaciteit, terwijl Campine in Frankrijk een overvloed aan materiaal heeft. Met deze transactie vermijden we ook het complexe vergunningsproces om onze smeltcapaciteit in België uit te breiden. We zouden deze ‘onmiddellijk’ ter beschikking hebben,” voegt hij toe. De deal zou ook de recyclagecapaciteit van andere metalen bij Campine uitbreiden: “De ovens in Frankrijk kunnen worden gebruikt in de toeleverings- en verwerkingsketen om antimoon en andere metalen te recupereren, wat perfect past binnen onze multimateriaalrecyclagestructuur”, aldus David Wijmans, division director Circular Metals bij Campine.

Campine heeft de intentie de werkgelegenheid in de drie fabrieken te behouden en te investeren om synergieën en verbeteringen te implementeren.

De inzameling van Li-ion-batterijen en de distributie- en verkoopactiviteiten van nieuwe loodzuurbatterijen in Frankrijk van Ecobat maken geen deel uit van de transactie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Leysen (tel. +32 14 60 15 49)

(e-mail: Karin.Leysen@campine.com)

