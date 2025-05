La société suédoise Millow commande la première usine au monde de production de protéines à base d’avoine et de mycélium pour fabriquer des protéines propres similaires à celles du bœuf

GÖTEBORG, Suède, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Millow, l’entreprise de technologie alimentaire basée à Göteborg qui transforme l’avoine nordique et le mycélium en protéines similaires à celles du bœuf, a mis en service sa première usine à grande échelle après trois décennies de recherche et une subvention initiale de 2,5 millions d’euros du Conseil européen de l’innovation, dans le cadre d’un financement mixte de 17,5 millions d’euros. Le site de 2 500 m², anciennement une usine de production LEGO, propulse Millow au-delà de la phase pilote. Une fois entièrement équipée dans le courant de l’année, chaque chaîne de production pourra produire jusqu’à 500 kg de protéines par jour. Le bâtiment abrite également l’un des laboratoires de fermentation et d’alimentation les plus avancés d’Europe, qui soutient les recherches de pointe de Millow dans le domaine de la science du mycélium.

Le marché est propice à l’arrivée de cette innovation. Alors que la croissance des protéines végétales conventionnelles ralentit et que les médias s’interrogent sur les substituts de viande « ultra-transformés », Millow lance une nouvelle catégorie : des protéines « clean label » sans liant, fabriquées à partir de seulement deux ingrédients principaux, l’avoine et le mycélium, grâce à un procédé breveté de fermentation à sec.

Chaque portion de 100 g fournit jusqu’à 27 g de protéines complètes, des fibres favorables à la santé intestinale, ainsi que des vitamines et minéraux naturels, pour seulement 140 kcal. Sans isolats de soja ni de pois, le produit se cuit comme du bœuf, ne laisse aucun arrière-goût et est très digeste.

Les chiffres en matière de durabilité correspondent au profil nutritionnel. Les bioréacteurs S-Unit exclusifs de Millow permettent de réduire la consommation d’énergie à un tiers de celle des lignes de fermentation conventionnelles. La consommation d’eau n’est que de 3 à 4 litres par kilogramme, soit 95 % de moins que les procédés standard de culture de mycélium, tandis que le passage du bœuf aux protéines Millow peut réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 97 %. La réutilisation de l’usine LEGO a permis d’éviter l’émission d’environ 1 400 tonnes de CO ₂ .

« Les détracteurs affirment que la viande végétale n’est pas à la hauteur en termes de goût et de transparence ; cette usine prouve qu’il est possible de résoudre ces deux problèmes à l’échelle industrielle », a déclaré le Dr Staffan Hillberg, président.

Le professeur Mohammad Taherzadeh, fondateur scientifique, d’ajouter : « Notre plateforme est en mesure d’échanger les substrats céréaliers du jour au lendemain, permettant ainsi à n’importe quelle région de cultiver ses propres protéines avancées avec un minimum de ressources. »

Millow finalise actuellement des accords de distribution avec des marques alimentaires, des détaillants et des distributeurs de services alimentaires de premier plan, dans le but de lancer plusieurs produits d'ici à la fin de l’année 2025. Les journalistes sont invités à des séances de dégustation exclusives pour découvrir la protéine de nouvelle génération.

Millow combine le mycélium et des plantes nordiques locales dans un processus breveté de fermentation à sec sans liant afin de créer des protéines durables et riches en nutriments destinées à la restauration, à la vente au détail et à des applications co-marquées. Basée à Göteborg, l’entreprise construit des usines à faible empreinte carbone, faciles à reproduire, qui renforcent la sécurité alimentaire régionale.

