Nykredit har gennemført det anbefalede frivillige offentlige købstilbud på Spar Nord Bank A/S - Nykredit Realkredit A/S

Nykredit har gennemført det anbefalede frivillige offentlige købstilbud på Spar Nord Bank A/S

28. maj 2025

Med henvisning til Nykredit Realkredit A/S’ (”Nykredit”) meddelelse af 23. maj 2025 hvorved Nykredit offentliggjorde det endelige resultat for det af Nykredit fremsatte frivillige offentlige købstilbud (”Tilbuddet”) kan Nykredit nu meddele, at Tilbuddet er blevet gennemført og afviklet som planlagt.



Tvangsindløsning, afnotering og ændringer af ledelse og vedtægter

Da Nykredit ved gennemførelsen af Tilbuddet har opnå en ejerandel svarende til mere end 90 procent af aktiekapitalen og de tilknyttede stemmerettigheder i Spar Nord Bank (eksklusive egne aktier), er det Nykredits hensigt, at indlede og gennemføre tvangsindløsning af de tilbageværende Spar Nord Bank aktionærer i henhold til selskabslovens §§ 70-72.

Nykredit har desuden til hensigt at søge Spar Nord Bank aktierne slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Nykredit vil i tilknytning hertil anmode Spar Nord Bank om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor Nykredit vil fremsætte forslag om ændring af Spar Nord Banks bestyrelse og ændring af Spar Nord Banks vedtægter.

Nærmere information vedrørende tvangsindløsning, afnotering samt ekstraordinær generalforsamling vil blive offentliggjort i separate meddelelser.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende i forbindelse med Nykredit har gennemført det anbefalede frivillige offentlige købstilbud på Spar Nord Bank A/S:

"Jeg har set frem til at kunne byde alle i Spar Nord – både kunder og kollegaer – velkommen som en del af Nykredit-koncernen. Vi er to stærke banker, der nu går sammen. Vi har begge vækst, kundetilgang og høj kundetilfredshed. Sammen kan vi vise endnu flere kunder, at der findes et foreningsejet alternativ i den finansielle sektor og stille os endnu stærkere i konkurrencen med de største børsnoterede pengeinstitutter.

Nu hvor handlen er gennemført, vil vi bruge den kommende tid på at lære hinanden bedre at kende. Meget vil derfor være som hidtil for både kunder og kollegaer. Vores primære fokus vil naturligvis være at møde behovet hos vores kunder.

Samtidig videreføres Nykredit-koncernens ’Winning the Double‘-strategi, for partnerskaber er en afgørende del af vores koncernstrategi. Vores partnere kan derfor forvente, at vi yderligere vil involvere os og investere i vores vigtige fællesskaber i Totalkredit, BEC, Sparinvest, nærpension og Privatsikring. Fællesskaber, der sikrer, at vi sammen står stærkere i det danske finansielle marked og i mødet med kunderne”.

Yderligere oplysninger

Kontaktpersoner:

Investor contact:

Morten Bækmand, Head of Investor Relations, Nykredit (+45 2339 4168)

Media contact:

Orhan Gökcen, Pressechef, Nykredit (+45 3121 0639)

Vedhæftet fil