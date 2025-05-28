在不断演变的世界秩序中，英国、荷兰、埃及和沙特阿拉伯或将成为赢家

伦敦, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球商业复杂性指数 (GBCI) 针对 79 个司法管辖区的 250 多项复杂性指标进行了研究，这些地区合计占全球 GDP 的 94%。 报告所衡量的复杂性构成了企业沉重的负担，不仅扼杀本地创新，阻碍外国直接投资，而且并未带来明显的社会效益。 该年度报告显示出一致的结果：南欧和拉丁美洲国家或地区的营商环境最为复杂，这一趋势在 2025 年依然未变。 与此相反，营商环境最便利的地区通常位于北欧以及多个离岸投资中心。 这些地区围绕营商便利性展开投资竞争，纷纷简化繁复规定，并采用更为高效的企业管理方式。

报告指出，商业复杂性相对容易驾驭，至少对于有能力承担遵守当地法规成本的大型跨国企业来说是如此。 更难应对的，是不确定性。 由美国主导的制裁、中国的疫情封控以及苏伊士运河堵塞事件，已促使全球化向更加多元化的供应链转型。企业纷纷寻求减少在产品的采购、制造或销售环节对单一国家的依赖。 去年的报告指出，墨西哥、菲律宾和越南等连接型经济体的崛起，成为一项应对之道。这些经济体在所谓的“中国+1”战略中充当了连接中美贸易的桥梁。 然而，该策略现已受制于美国的关税政策，该政策依据各国对美货物贸易顺差的情况制定，继而变相处罚了处于连接地位的国家或地区。

即使关税制裁有所缓解，其出台及快速调整也会给来自对美贸易顺差较高国家或地区的企业带来潜在风险。 报告指出，全球对稳定性的信心有所下降，多数司法管辖区 (55%) 表示正在优先推动贸易通道多元化。 报告指出，一些国家或地区有望崛起为新的连接型经济体，它们具备以下特点：商业环境复杂度较低，呈现出对企业较为友好的监管政策；对美贸易顺差较小，降低了遭遇报复性关税的风险；经济规模适中且发展成熟，能够支持多元化的大规模经济活动，并能够在吸收外资的同时不导致对美顺差过快攀升；此外，这些国家或地区采用多极化外交策略，能够灵活开展跨不同贸易集团的贸易往来。 这些国家或地区包括欧洲的英国和荷兰、中东地区的埃及和沙特阿拉伯，以及亚太地区的澳大利亚和中国香港。

报告最后指出，在当前全球贸易展现出高度不确定性、尤其是与美国的贸易充满变数的背景下，各国政府应当致力于降低本国的营商复杂性，同时积极寻求与不同国家集团之间达成贸易协定，以促进跨国投资。 报告还指出，企业将需要进一步实现其供应链的多元化。 这将增加其内部复杂性和成本。 与此同时，企业可通过简化供应链管理流程以提升效能。许多企业在有限的业务区域内设立了过多法律实体，并依赖大量供应商，反而增加了运营复杂性。

TMF Group 的首席执行官 Mark Weil 表示：

“如今企业面临的真正挑战不是复杂性，而是不确定性。 随着贸易紧张加剧、地缘政治动荡和经济不确定性的增加，企业被迫在瞬息万变的环境中做出决策。 关税只是供应链集中所带来风险的最新信号。 在此背景下，多元化势在必行，尽管需要付出一定成本。 好消息是，企业通过理顺内部运作，简化管理流程，可以减轻多元化所带来的部分复杂挑战。 我们的基准分析显示，同类型企业在组织结构复杂性方面存在明显差异。 因此我们发现了一个契机：通过简化组织架构和支持体系——例如减少法律实体数量，依托少数可信赖的全球合作伙伴——企业能够提升灵活性。 若运用得当，这一策略将助力企业在充满不确定性的世界中提升效率与灵活性。”

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Marina Llibre Martin，

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