英國、荷蘭、埃及和沙特阿拉伯可能是世界秩序變化形勢下的贏家

倫敦, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《全球商業複雜性指數》 (Global Business Complexity Index，GBCI) 展示了有關 79 個司法管轄區的 250 多項複雜性指標的研究成果，這些司法管轄區的 GDP 佔全球 94%。 報告衡量的複雜性體現營商的沉重負擔，這會抑制當地創新，阻礙外來直接投資，而且沒有明顯的社會效益。 報告持續表明，南歐和拉丁美洲的營商環境最為複雜，這個情況在 2025 年仍是如此。 另一方面，展開業務最簡單的地方大多是北歐和幾個離岸投資中心。 這些國家具有便利的營商環境，要求較為寬鬆，以及提供更高效的企業管理方式，所以在吸納投資方面頗具競爭力。

報告指出，相對來說，複雜性問題比較容易應付，至少對於能夠承擔遵守當地規則成本的大型跨國公司而言是如此。 更難處理的是不確定性。 由於美國發起的制裁、中國的封城以及蘇伊士運河阻塞，在全球化領域，供應鏈已經開始變得更多元化，企業致力在採購、生產或銷售產品方面減少對單一國家的依賴。 去年的報告指出，部分解決方案在於墨西哥、菲律賓和越南等連結經濟體崛起，在所謂的「中國加一」策略中建立中美貿易的橋樑。 這項策略現已與美國關稅政策相抵觸，美國關稅旨在反映一個國家對美國的商品貿易順差，從而懲罰處於「連結」地位的國家。

即使關稅降低，這個問題也仍然存在而且會快速變化，所以與對美國貿易順差較大的國家進行貿易的公司始終面臨潛在風險。 報告顯示，人們對穩定性的信心下降，大多數司法管轄區 (55%) 指出會優先考慮貿易走廊的多樣性。 報告指出，一些國家現在可能成為新的連結者：複雜程度低的國家代表當地的規則有利於營商；對美國貿易順差較低的國家，則意味著美國不太可能對其採取報復行動；規模合理、較為成熟的經濟體，可以支援大規模的各種業務活動並吸納投資，同時不會嚴重依賴對美國的貿易順差；至於具備多極化立場的國家，則方便跨不同集團進行貿易。 這些國家包括歐洲的英國和荷蘭、中東的埃及和沙特阿拉伯以及亞太地區的澳洲和香港。

報告最後指出，在全球貿易 (尤其是與美國的貿易) 動盪時期，各國政府應注重降低本國營商環境的複雜性，同時尋求與不同集團達成貿易協定，以促進交叉投資。 報告亦指出，公司需要進一步實現供應鏈多元化。 這將增加其內部的複雜性和成本。 同時，企業可以透過簡化供應鏈的管理工作來幫助自己，因為許多企業在其地理範圍內擁有過多的法律實體，以及大量協助管理供應鏈的供應商。

TMF Group 行政總裁 Mark Weil 表示：

「當今企業面臨的真正挑戰不是複雜情況，而是不確定性。 隨著貿易緊張局勢加劇、地緣政治格局變化以及經濟動盪，企業被迫在瞬息萬變的環境中作出決策。 關稅只是集中式供應鏈的風險的最新訊號。 在此背景下，企業儘管需要付出代價，仍有必要實現多元化。 好消息是，企業可以透過簡化自身內部的業務來抵消多元化導致的部分複雜情況。 我們的基準分析表明，同類公司之間的結構複雜性存在明顯差異。 我們由此發現良機：透過簡化其結構和支援模式 (例如，擁有更少的法律實體和一些值得信賴的全球合作夥伴)，企業可以變得更靈活。 如果能夠正確做到這一點，這有助企業更高效、更靈活地應對動盪的世界。」

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