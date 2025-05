Communiqué de presse

Développement de l'industrie de transformation du nickel en Indonésie :

Danantara Indonesia et INA annoncent un partenariat stratégique avec Eramet

Jakarta, 28 mai 2025 - L'Agence indonésienne de gestion des investissements, Danantara Indonesia, et l'Autorité indonésienne des investissements (INA) ont annoncé la signature d'un protocole d'accord avec la société minière française Eramet afin d'étudier la création d'une plateforme d'investissement stratégique dans le secteur du nickel, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’extraction à la transformation industrielle.

Le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, et le président de la République Française, Emmanuel Macron, ont assisté en personne à la signature au palais d'État de Jakarta ce mercredi 28 mai 2025.

Ce partenariat vise à développer un écosystème durable et intégré de matières premières destinées aux batteries de véhicules électriques en Indonésie. Les partenaires mèneront une évaluation préalable afin d’identifier le projet le plus pertinent, pour maximiser le potentiel de l’écosystème national dans les véhicules électriques, tout en préparant la feuille de route d’une future collaboration.

Dans le cadre de leur coopération, les partenaires ont convenu que la gestion des actifs devait non seulement privilégier l'efficacité et la valeur économique, mais aussi adhérer à des normes internationales strictes.

Le Directeur des Investissements de Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, estime que ce partenariat renforcera la position de l'Indonésie en tant que plaque tournante mondiale dans la chaîne d'approvisionnement des batteries pour véhicules électriques.

Pandu Sjahrir explique que dans le cadre de ce partenariat, Danantara Indonesia et l'INA assureront le financement de long terme nécessaire au développement des investissements, tandis qu'Eramet apportera son expertise technique et son expérience dans l'exécution de projets miniers à grande échelle conformes aux standards internationaux en matière de développement durable.

Pandu Sjahrir a ajouté : « Ce partenariat reflète l'engagement des trois signataires à mener des projets d’investissement de classe mondiale dans la transformation du nickel en Indonésie, ce qui constitue l'un des principaux piliers du renforcement de la compétitivité de l'industrie du pays. Cette collaboration intègre également des capacités techniques de niveau mondial dans la mine responsable, contribuant au développement d'une industrie durable. »

Ridha Wirakusumah, Président du Conseil d'Administration de l'INA, se félicite de ce partenariat et a déclaré que cette initiative constitue une étape importante dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement et le secteur de transformation des minéraux critiques en Indonésie, en particulier le nickel, en ligne avec l’orientation stratégique de l’INA en matière d’investissements dans les secteurs minier et de transformation.

Ridha Wirakusumah a ajouté : « La collaboration stratégique entre Eramet, Danantara Indonesia et l’INA associe l’excellence technique et une expérience mondiale reconnue dans la mine responsable à la construction de structures de financement de long terme pour accompagner la croissance industrielle. »

Ces synergies traduisent un engagement commun pour construire une base industrielle à forte valeur ajoutée dans le pays et attirer des investissements de qualité dans les secteurs stratégiques pour l’Indonésie. »

Paulo Castellari, Directeur Général du Groupe Eramet, a déclaré : « Avec un engagement de long terme dans le nickel indonésien depuis 2006, Eramet a contribué de manière significative au développement du plus grand gisement de nickel du pays au cours des dernières années. »

Eramet est en effet présent en Indonésie depuis 2006 à travers ses activités d'extraction de nickel à Weda Bay, dans les Moluques. Dans le cadre de son engagement continu en faveur du développement durable, l'entreprise a également franchi une étape importante en 2024 en s'associant à l'Agence Géologique d’Indonésie pour lancer des études et des explorations de minéraux critiques, dont le lithium, dans le cadre de son soutien aux objectifs de transition énergétique du pays.

Paulo Castellari a ajouté : « Avec un engagement clair en faveur des activités de transformation industrielle, de la transition énergétique et des minéraux critiques, les priorités de Danantara Indonesia et de l’INA sont parfaitement alignées avec les ambitions stratégiques d’Eramet en Indonésie. Nous explorons activement les opportunités pour participer à la chaîne de valeur du nickel pour batteries de véhicules électriques dans le pays, et nous nous réjouissons de ce partenariat. Nous sommes prêts à y contribuer grâce à notre expertise en matière de mine responsable et à notre engagement de long terme en faveur du développement d’industries stratégiques en Indonésie. »

A PROPOS DE DANANTARA INDONESIA

Danantara Indonesia est une agence de gestion des investissements stratégiques établie en vertu de la loi numéro 1 de 2025. En tant qu'institution indépendante placée sous l'autorité du président, Danantara Indonesia a pour mandat de gérer et d'optimiser les investissements du gouvernement et les actifs des entreprises publiques afin de soutenir la réalisation de la mission Asta Cita, le plan stratégique national et les programmes gouvernementaux visant à accélérer l'industrialisation et la croissance économique.



Grâce à une approche professionnelle, transparente et responsable, Danantara Indonesia vise à renforcer la gouvernance des actifs de l'État, à créer de la valeur ajoutée pour l'économie et à améliorer la compétitivité de l'Indonésie sur le marché mondial.

Pour plus d'informations, voir : www.danantaraindonesia.com

Contact presse

media@danantaraindonesia.com

A PROPOS DE L'AUTORITÉ INDONÉSIENNE D'INVESTISSEMENT (INA)

L'Indonesia Investment Authority (INA) est l'institution indonésienne de gestion des investissements chargée d'accroître les investissements pour soutenir le développement durable en Indonésie et construire la richesse nationale pour les générations futures. L'INA mène des activités d'investissement et collabore avec des institutions d'investissement nationales et internationales de premier plan dans des secteurs qui renforcent les avantages concurrentiels de l'Indonésie et offrent des rendements optimaux avec des risques mesurés. Pour plus d'informations, visitez le site www.ina.go.id.

Contact presse

Autorité indonésienne d'investissement (INA)

Putri Dianita Ruswaldi

Vice-président de la communication

putri.dianita@ina.go.id

A PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.



Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.



Manganèse, nickel, sables minéralisés et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.



Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.



Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www.eramet.com



Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter :

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com CONTACT PRESSE



Chargée de Relations Presse



Nedjma Amrani



T. +33 6 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com





Pièce jointe