Ledelsesmæssige ændringer i Nykredit-koncernens selskaber - Nykredit Realkredit A/S

Selskabsmeddelelse



Ledelsesmæssige ændringer i Nykredit-koncernens selskaber

I forbindelse med at Spar Nord Bank A/S er blevet en del af Nykredit-koncernen, forventes der at ske ændringer af bestyrelser og direktioner i selskaberne i Nykredit-koncernen.

Lasse Nyby bliver næstformand i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Der forventes mandag den 2. juni 2025 indkaldt til generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S til afholdelse den 24. juni 2025, hvor det indstilles, at Lasse Nyby – nuværende adm. direktør i Spar Nord Bank A/S –indtræder i bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S. Lasse Nyby fortsætter i bestyrelsen for Nykredit A/S, som han har været en del af siden 2007. Lasse Nyby forventes på efterfølgende bestyrelsesmøde at blive udpeget som næstformand for de to bestyrelser.



Preben Sunke fortsætter som næstformand i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, og der vil således fremover være to næstformænd for bestyrelserne i de to selskaber.

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S er de øverste selskaber i Nykredit-koncernens selskabsstruktur.

Nykredit-koncernens forretningsmæssige aktiviteter er placeret i Nykredit Realkredit A/S, og aktiviteterne drives både via Nykredit Realkredit A/S og koncernens datterselskaber. Nykredit Realkredit A/S er 100% ejet af Nykredit A/S, hvis formål alene er at eje Nykredit Realkredit A/S.

Nykredits koncerndirektion udvides med Martin Kudsk Rasmussen

Koncerndirektionen i Nykredit Realkredit A/S forventes den 24. juni 2025 udvidet med bankdirektør Martin Kudsk Rasmussen, der hidtil har været en del af direktionen i Spar Nord Bank A/S. Sammen med nuværende koncerndirektør Tonny Thierry Andersen vil Martin Kudsk Rasmussen få ansvaret for det samlede Banking-område i Nykredit-koncernen. Den øvrige koncerndirektions ansvarsområder fortsætter uændret.

Koncerndirektionen i Nykredit Realkredit A/S vil herefter bestå af koncernchef Michael Rasmussen samt koncerndirektørerne Anders Jensen, David Hellemann, Martin Kudsk Rasmussen, Pernille Sindby og Tonny Thierry Andersen.

Om ændringerne i bestyrelse og koncerndirektion udtaler bestyrelsesformand i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, Merete Eldrup:

”Med sin store ledelseserfaring og solide indsigt i den finansielle sektor er Lasse Nyby allerede i dag en central kapacitet i bestyrelsen i Nykredit A/S. Nu træder han også ind i bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S og vil i begge bestyrelser få en fremtrædende rolle som næstformand. Det ser jeg frem til. Vi er i bestyrelsen også tilfredse med at kunne udvide koncerndirektionen i Nykredit med Martin Kudsk Rasmussen. Martin har betydelige kompetencer og erfaring fra den finansielle sektor, og han har i sin tid i Spar Nord været en vigtig faktor for Spar Nords overbevisende udvikling.

Med Spar Nord som en del af Nykredit-koncernen skal vi vise endnu flere kunder fordelene ved en foreningsejet bank, der stiller sig anderledes på markedspladsen. Samtidig har vi et uforandret stærkt fokus på fortsat at investere i vores partnersamarbejder i Totalkredit og andre partnerskaber. Jeg selv og bestyrelsen ser frem til at fortsætte dette arbejde sammen med koncerndirektionen ud fra den retning, som koncernens ’Winning the Double’-strategi fortsat sætter.”

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

”Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Lasse Nyby med hans nye position i bestyrelsen. Det er også med glæde, at jeg byder Martin Kudsk Rasmussen velkommen i koncerndirektionen. Martin har gennem sin karriere demonstreret, at han besidder væsentlige kompetencer på bankområdet. Nu går vi sammen som to stærke banker, der begge har vækst, kundetilgang og høj kundetilfredshed for sammen at stille os endnu stærkere i konkurrencen med de største børsnoterede pengeinstitutter. Her får Tonny Thierry Andersen og Martin Kudsk Rasmussen en betydningsfuld ledelsesmæssig rolle i at bygge videre på vigtige styrkepunkter fra både Spar Nord og Nykredit på tværs af det samlede og – med Spar Nord som en del af koncernen – væsentligt større Banking-område i Nykredit-koncernen.”

Om sin nye rolle som næstformand i bestyrelserne for Nykredit Realkredit A/S og Nykredit A/S siger Lasse Nyby:

”Der er grund til at være stolt over det, som vi sammen har skabt i Spar Nord. Selvom det naturligvis er vemodigt at sætte punktum for mere end 200 års selvstændighed, er der bestemt også grund til at glæde sig over, at Spar Nord bidrager med stor styrke ind i en ny og fusioneret bank, der med sit foreningsejerskab bliver et særdeles attraktivt alternativ til de største børsnoterede konkurrenter. Det har været en fornøjelse og et privilegium at have stået i spidsen for Spar Nord i næsten 25 år. Nu ser jeg frem til at indtage en ny rolle og sammen med den øvrige bestyrelse udvikle en stærk samlet koncern til gavn for både kunder og medarbejdere.”

Om sin nye rolle i Nykredits koncerndirektion udtaler Martin Kudsk Rasmussen:

”Spar Nord og Nykredit Bank er et godt match. Ved at kombinere lokal tilstedeværelse og handlekraft med et unikt foreningsejerskab bygger vi en slagkraftig bank, der kommer til at stå stærkt i kampen om kunder og medarbejdere. Jeg glæder mig til at træde ind i en ny rolle og sammen med dygtige kolleger bidrage til en bank, der forener det bedste fra to verdener, og som forstår vigtigheden af at være lokalt til stede tæt på kunderne med stærke kompetencer og konkurrencedygtige produkter i hele landet.”

Ændringer i Spar Nord Bank A/S og Nykredit Bank A/S

Der forventes mandag den 2. juni 2025 indkaldt til generalforsamling i Spar Nord Bank A/S til afholdelse den 24. juni 2025, hvor det indstilles, at den nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelse i Spar Nord Bank A/S erstattes af Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, Pernille Sindby og David Hellemann. De fem udgør i dag også bestyrelsen for Nykredit Bank A/S. Jannie Skovsen, Rikke Marie J. Christiansen og Gitte Holmgaard fortsætter som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Spar Nord Bank A/S.

Direktionerne i Nykredit Bank A/S og Spar Nord Bank A/S forventes efter den 24. juni 2025 ændret, så medlemmerne af direktionerne i de to selskaber bliver de samme.



Det betyder, at den nye bestyrelse for Spar Nord, der træder til efter generalforsamlingen den 24. juni 2025, forventes at gennemføre ændringer af direktionen i Spar Nord Bank A/S. Søren Kviesgaard og Dan Erik Krarup Sørensen, der i dag sidder i direktionen for Nykredit Bank A/S, forventes at indtræde i direktionen for Spar Nord, mens Martin Kudsk Rasmussen og Carsten Levring Jakobsen, der er medlemmer af direktionen i Spar Nord i dag, fortsætter i direktionen. Tilsvarende forventes det, at Carsten Levring Jakobsen og Martin Kudsk Rasmussen indtræder i direktionen for Nykredit Bank A/S. Carsten Levring Jakobsen vil – foruden sin plads i direktionen for Spar Nord og Nykredit Bank – også fortsætte i en central rolle i Nykredit-koncernen, også efter fusionen.

I forbindelse med fusionen af Nykredit Bank A/S og Spar Nord Bank A/S, der forventes at ske i foråret 2026, forventes Martin Kudsk Rasmussen at udtræde af de to bankdirektioner for at indtræde i bestyrelsen for den fusionerede bank.

Spar Nord Bank A/S har meddelt, at John Lundsgaard og Lasse Nyby fratræder som medlemmer af direktionen i Spar Nord Bank A/S senest den 30. juni 2025.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

”Jeg vil gerne sige en stor tak til de nuværende medlemmer af direktionen i Spar Nord. De har spillet en afgørende rolle i, at Spar Nord i dag er en stærk og veldrevet bank i vækst. Med de nye og betydelige roller til Martin Kudsk Rasmussen og Carsten Levring Jakobsen sikrer vi, at høj kompetence og vigtige perspektiver fra Spar Nord drages med ind i det videre arbejde med at sammenlægge vores to banker til størst mulig gavn og glæde for kunderne. Det har været vigtigt for os. En særlig tak skal også lyde til John Lundsgaard. John har med sine 25 år i Spar Nords direktion stor andel i, at Spar Nord i dag står stærkt i markedet, og det glæder mig, at han – også efter sin udtræden af Spar Nords direktion – har takket ja til at stå til rådighed for koncerndirektionen i Nykredit i den kommende periode, mens vi går i gang med integrationen af vores to banker.”

Kontakt og yderligere information

Som bilag til denne meddelelse er der vedlagt koncerndiagram for Nykredit.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nykredits pressechef Orhan Gökcen på +45 31 21 06 39.

Vedhæftede filer