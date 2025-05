Advanz Pharma semur við Alvotech um rétt til markaðssetningar þriggja fyrirhugaðra hliðstæða til viðbótar í Evrópu

Samningurinn felur í sér greiðslu við undirritun og áfangagreiðslur, samtals að upphæð allt að 23,1 milljarður króna (160 milljónir evra), en að auki munu samstarfsaðilarnir skipta með sér tekjum af sölu lyfjanna





Advanz Pharma öðlast einkarétt til markaðssetningar í Evrópu á þremur fyrirhuguðum líftæknilyfjahliðstæðum frá Alvotech, til viðbótar við fyrra samkomulag





Samið er um fyrirhugaðar hliðstæður við líftæknilyfin Ilaris (canakinumab), Kesimpta (ofatumumab) og ónefnt frumlyf





Alvotech (NASDAQ: ALVO) og Advanz Pharma, alþjóðlegt lyfjafyrirtæki með höfuðstöðvar í Bretlandi, sem markaðssetur lyfseðilsskyld lyf, stungu- og innrennslislyf og lyf við sjaldgæfum sjúkdómum, tilkynntu í dag að félögin hafi undirritað nýjan samning um framleiðslu og sölu þriggja fyrirhugaðra líftæknilyfjahliðstæða í Evrópu.

Nýi samningurinn veitir Advanz Pharma einkarétt til markaðssetningar í Evrópu á fyrirhugaðri líftæknilyfjahliðstæðu við Ilaris (canakinumab), sem notað er til meðferðar við ýmsum bólgusjúkdómum, og Kesimpta (ofatumumab), sem notað er til meðferðar við meðferðar hjá fullorðnum með heila- og mænusigg með köstum (RMS). Þá er fyrirhuguð hliðstæða við ónefnt frumlyf einnig hluti af nýja samningnum. Samningurinn felur í sér greiðslu við undirritun og áfangagreiðslur, samtals að upphæð allt að 23,1 milljarður króna (160 milljónir evra), en að auki munu samstarfsaðilarnir skipta með sér tekjum af sölu lyfjanna.

„Það er okkur mikil ánægja að auka samstarfið við Advanz Pharma. Sameiginlega ætlum við að markaðssetja hliðstæður meira en tíu líftæknilyfja í Evrópu og koma þrjár fyrstu hliðstæðurnar á markað þegar á þessu ári. Alvotech býr nú yfir einu verðmætasta safni líftæknilyfjahliðstæða í þróun innan greinarinnar. Samningurinn sýnir hvaða möguleika til tekjusköpunar þetta forskot gefur Alvotech,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech.

„Með þessum samningi hefur Advanz Pharma öðlast rétt til að markaðssetja meira en tíu líftæknilyfjahliðstæður frá Alvotech. Tvær hliðstæðanna sem nú er samið um eru notaðar til meðferðar við sjaldgæfum sjúkdómum og undirstrikar það áhersluna sem við leggjum á að bæta aðgengi að lyfjum á þessu sviði. Líftæknilyfjahliðstæður eru hornsteinn í áætlunum Advanz Pharma um framtíðarvöxt og samstarfið við Alvotech mun jafnframt gera okkur kleift að veita sjúklingum úrvals þjónustu,“ sagði Steffen Wagner, forstjóri Advanz Pharma.

Áður höfðu Alvotech og Advanz Pharma samið um markaðssetningu fyrirhugaðra hliðstæða við Xolair (omalizumab), Simponi (golimumab), Entyvio (vedolizumab), Eylea (aflibercept) í lágum og háum styrk, Dupixent (dupilumab), Taltz (ixekizumab) og Tremfya (guselkumab). Samningarnir ná yfir sölu á öllu Evrópska efnahagssvæðinu, Bretland og Sviss, en samningurinn um Xolair nær að auki yfir Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjáland. Samkvæmt gagnaveitunni IQVIA eru tekjur af sölu frumlyfja hliðstæðanna, á markaðssvæðinu sem samningar félaganna ná yfir, um 1.760 milljarðar króna á ári.

Notkun vörumerkja

Simponi og Tremfya eru skráð vörumerki Johnson & Johnson Inc. Xolair, Ilaris og Kesimpta eru skráð vörumerki Novartis AG. Eylea er skráð vörumerki Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Entyvio er skráð vörumerki Millennium Pharmaceuticals, Inc. Dupixent er skráð vörumerki Sanofi Biotechnology. Taltz er skráð vörumerki Eli Lilly and Company.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Alvotech, fjárfestatengsl og samskiptasvið

Benedikt Stefánsson, forstöðumaður

alvotech.ir@alvotech.com