Triple Hair Group renforce son équipe de direction avec la nomination de Paul Sowyrda à son conseil d'administration

MONTRÉAL, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l'alopécie androgénique, est heureuse d'annoncer la nomination de Paul Sowyrda à son conseil d'administration.

Paul Sowyrda est un dirigeant et un inventeur accompli qui compte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Il a cofondé Novellus, Inc. et a exercé les fonctions de vice-président exécutif jusqu'à son acquisition par Brooklyn ImmunoTherapeutics en 2021. Paul a occupé des postes de direction clés, notamment en tant que vice-président du développement de médicaments chez CIBA, vice-président du développement et du marketing chez Dusa Pharmaceuticals et vice-président du développement de produits chez Chiron Corporation.

Inventeur prolifique, Paul détient plus de 15 brevets dans divers domaines, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'innovation. Il a également contribué à l'industrie en siégeant au conseil d'administration de la Society of Concurrent Product Development et en tant que membre de l'American Academy of Dermatology et de l'International Society of Dermatologic Surgery.

Paul est titulaire d'un B.S. de la Northeastern University, d'une M.S. de la University of Notre Dame et d'un MBA de Babson College. Il a également suivi le programme pour hauts dirigeants de la MIT Sloan School of Management. Il réside à Boston et participe activement à l'avancement des solutions de thérapie cellulaire.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Paul au sein de notre conseil d'administration. Sa vaste expertise et son réseau étendu dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique renforceront notre équipe de direction alors que Triple Hair poursuit ses initiatives stratégiques visant à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et nos parties prenantes », a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs et cliniquement prouvés pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie androgénique. La mission de Triple Hair est de fournir des traitements efficaces de repousse des cheveux sur ordonnance pour un marché mondial mal desservi, évalué à 8,8 milliards de dollars américains en 2023 et qui devrait atteindre 16 milliards de dollars américains d'ici 2030. Triple Hair propose également des produits naturels brevetés de pousse des cheveux en vente libre sous ses marques RIZN™ et Plenty Natural™.

Pour plus d'informations, visitez le site web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

