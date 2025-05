Harfang intercepte 4,5 g/t Au sur 15,6 m et délimite un nouvel axe minéralisé à haute teneur à Sky Lake, Ontario

MONTRÉAL, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V: HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer des intersections aurifères additionnelles à haute teneur ainsi que les derniers résultats de son programme inaugural de forage au diamant de l’hiver 2025 (« Forage hivernal ») sur la propriété aurifère Sky Lake, récemment acquise et détenue à 100 %, située dans le district aurifère de Pickle Lake, en Ontario (Figure 1). Le Forage hivernal s’est concentré sur les claims patented de Koval.

La Société a intercepté une nouvelle zone minéralisée à haute teneur, interprétée comme l’extension en profondeur de la découverte annoncée précédemment (voir le communiqué du 14 mai 2025). Cela permet de délimiter un corps minéralisé s’étendant sur plus de 250 mètres en plongé et demeurant ouvert en profondeur. Ces résultats confirment la présence d’un système aurifère significatif et marquent la fin du programme de forage inaugural de Harfang à Sky Lake.

FAITS SAILLANTS

Intersection principale de 4,5 g/t Au sur 15,6 mètres (incl. 7,5 g/t Au sur 8,4 mètres, incl. 35,6 g/t Au sur 2,5 mètres) dans le trou SLA-25-04.

Délimitation d’un axe minéralisé à haute teneur, continu sur plus de 250 mètres en plongée et toujours ouvert en profondeur.

La minéralisation se compose de pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite disséminées ou en veinules, accompagnées de veines de cisaillement quartz-tourmaline, au sein d’une zone intensément altérée à quartz-séricite-biotite.

La Société planifie un programme d’exploration estival en 2025 afin de faire le suivi des résultats du Forage hivernal.

Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Nous sommes heureux que cette dernière série de résultats de notre programme de forage d'hiver à Sky Lake soit si convaincante. Il nous apparaît désormais évident qu'il pourrait y avoir un système minéralisé majeur à Koval. La géologie régionale, la géologie du projet et les informations que nous avons obtenues lors du programme de forage suggèrent toutes que cette zone de cisaillement était autrefois très active et qu'elle est fertile. La délimitation de ce premier axe minéralisé en est une démonstration claire. Je considère ce premier programme de forage comme un franc succès, et il convient de féliciter l'ensemble des équipes de Harfang et de Forage MultiDrilling pour leur engagement et leur professionnalisme. »

« Nous sommes également très heureux que ce programme de forage ait permis de renforcer notre confiance dans les données historiques. Bien que nous reconnaissions leur non-conformité aux normes NI 43-101, ces travaux ont été réalisés par des groupes réputés et se sont révélés essentiels pour orienter nos forages vers ces bons résultats. Ces informations se sont déjà avérées très utiles pour guider l’exploration et affiner l’interprétation géologique de la zone de Koval. Notre programme d’exploration estival, entièrement financé, comprendra non seulement des travaux additionnels à Koval, mais aussi sur d’autres segments de la zone de cisaillement. »

Forage hivernal

De la mi-mars au début avril 2025, Harfang a complété un total de 1 338 mètres de forage au diamant répartis dans six trous, centrés sur la zone de Koval (Figure 2). Le présent communiqué dévoile les résultats d’analyse des trois derniers trous - SLA-25-04, -05 et -06 - totalisant 678 échantillons de carotte (Tableau 1).

Le forage hivernal visait à tester des cibles prioritaires générées à partir de l’analyse de forages historiques, en utilisant des techniques modernes de modélisation géologique 3D (le « Modèle de ciblage »). Un total de 77 forages historiques, dont la majorité remonte au début des années 1950 (les « Données historiques »), ont été utilisés pour orienter les cibles de forage initiales. Le lecteur est avisé que les Données historiques ne sont pas conformes à la norme NI 43-101, en raison de leur fiabilité incertaine et de l’absence de validation QA/QC ; ni les carottes, ni les rejets de pulpe, ni les certificats d’analyse ne sont disponibles. La Société estime toutefois que ces Données historiques demeurent pertinentes à des fins d’exploration, puisqu’elles constituent la seule autre source d’information en profondeur pour le secteur. Le ciblage initial a également été orienté à l’aide de données additionnelles issues de travaux de cartographie de surface et de prospection réalisés antérieurement par NewOrigin Gold Corp.

Tableau 1. Principaux résultats de forage au projet Sky Lake

Hole ID From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) SLA-25-04 290.85 306.45 15.60 4.54 incl. 292.25 300.60 8.35 7.52 incl. 295.65 298.15 2.50 35.59 SLA-25-06 116.60 127.55 10.95 0.30 SLA-25-05 147.15 152.00 4.85 0.6 Reported May 14, 2025 SLA-25-03 58.50 76.45 17.95 6.96 incl. 63.80 72.00 8.20 10.28 and incl. 74.55 76.45 1.90 10.49 159.20 172.60 13.40 1.97 incl. 160.20 163.85 3.65 4.86 incl. 161.20 162.00 0.80 11.70 SLA-25-02 69.90 79.30 9.40 1.02 incl. 71.40 72.15 0.75 7.97 SLA-25-01 102.20 102.70 0.50 5.36 142.35 146.25 3.90 1.14

Note: Les résultats aurifères ne sont pas plafonnés, et toutes les longueurs sont rapportées en tant qu'intervalles le long du trou (les épaisseurs vraies ne sont pas déterminées à cette étape).

Résultats de forage

Le trou SLA-25-04 a été foré afin de tester l’extension en plongée de la minéralisation aurifère à haute teneur recoupée à faible profondeur dans le trou SLA-25-03, lequel avait titré 6,96 g/t Au sur 17,95 mètres. SLA-25-04 est le trou le plus profond du programme, avec une longueur totale de 372 mètres.

Les faits saillants du trou SLA-25-04 comprennent : 4,54 g/t Au sur 15,60 mètres (de 290,85 m à 306,45 m), incluant 7,52 g/t Au sur 8,35 mètres (de 292,25 m à 300,60 m), incluant 35,59 g/t Au sur 2,50 mètres (de 295,65 m à 298,15 m).

Comme dans les résultats publiés précédemment, la minéralisation aurifère est associée à des sulfures disséminés et en veinules de pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite, au sein d’enveloppes d’altération pervasive à quartz, séricite, biotite ± calcite et chlorite, et encaissées dans une séquence foliée transitionnelle de grauwackes et de roches volcaniques mafiques. Les concentrations en sulfures sont typiquement de 5 à 15 % dans les zones d’intense altération en séricite-biotite (Figure 3).

Des veines de cisaillement de quartz-tourmaline-carbonate ainsi que des veines plissées de quartz-carbonate-pyrite sont fréquentes dans les zones à haute teneur, les premières étant généralement coplanaires à la schistosité sub-verticale orientée ENE. Les caractéristiques du système de veines indiquent une complexité des paramètres structuraux dans la zone de cisaillement minéralisée.

Les trous SLA-25-05 et SLA-25-06 visaient des extensions latérales peu profondes de la minéralisation, respectivement à 150 mètres à l’est et à l’ouest du trou SLA-25-03. Les meilleures intersections ont rapporté 0,30 g/t Au sur 10,95 mètres (de 116,60 m à 127,55 m) dans le trou SLA-25-06, et 0,60 g/t Au sur 4,85 mètres (de 147,17 m à 152,00 m) dans le trou SLA-25-05. L’altération en carbonate-biotite-séricite, accompagnée d’une minéralisation en pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite, ainsi que la présence de veines de quartz-tourmaline-carbonate, suggèrent une proximité immédiate avec un système hydrothermal actif.

Modèle d’axe minéralisé à Koval

Le Forage hivernal a mené à la découverte de plusieurs zones minéralisées. Ces résultats renforcent la confiance dans le Modèle de ciblage, qui sera désormais bonifié par les nouvelles données issues du Forage hivernal. L’intégration des Données historiques avec les données modernes acquises par Harfang constituera un ensemble robuste pour l’évaluation du projet Sky Lake.

À partir de ces données combinées, la Société interprète deux zones minéralisées subparallèles, orientées est-ouest, au sein d’un corridor de cisaillement s’étendant sur plusieurs kilomètres : la « Zone Rouge », au nord, et la « Zone Jaune », au sud (Figure 4). Ces deux zones contiennent des axes minéralisés en forme de crayon à plongée modérée, associés à de l’antimoine, de l’arsenic et de l’argent.

La Zone Rouge renferme le principal axe minéralisé de Koval, soutenue par les intersections à haute teneur des trous SLA-25-03 et SLA-25-04, qui s’alignent également avec les Données historiques. L’ensemble des données suggère un corps minéralisé continu, à haute teneur, débutant en surface, s’étendant sur environ 250 mètres en plongée, et demeurant ouvert en profondeur.

Les résultats publiés aujourd’hui représentent une avancée majeure, confirmant la continuité en plongée de la minéralisation aurifère à haute teneur. L’interprétation des halos environnants à plus faible teneur est appuyée par les résultats du Forage hivernal ainsi que par les Données historiques. Ces caractéristiques renforcent l’interprétation d’un système aurifère robuste, contrôlé par la structure, typique des gisements orogéniques archéens de la Province du Supérieur.

La Zone Jaune est située à environ 75 mètres au sud de la Zone Rouge, au sein du corridor de cisaillement. Les données issues du Forage hivernal et des Données historiques suggèrent la présence d’un axe minéralisé présentant une géométrie plongeante similaire, bien que son étendue apparente soit plus limitée selon les données actuellement disponibles.

Prochaines étapes

Harfang planifie un programme d’exploration estival en 2025 sur le projet Sky Lake, visant à faire le suivi du Forage hivernal ainsi qu’à mener une exploration préliminaire sur le reste du bloc de claims. Ce programme comprendra des travaux de prospection, de cartographie géologique et d’échantillonnage en rainure. Ces travaux auront pour objectif d’améliorer la compréhension du modèle géologique, du contexte structural, et d’évaluer le potentiel de découverte d’axes minéralisés additionnels le long de la zone de cisaillement.

Contexte géologique

La propriété Sky Lake est située dans la ceinture de roches vertes archéennes de Meen-Dempster, dans la Sous-province d’Uchi, au sein de la Province du Supérieur (Figures 5 et 6). Le secteur est caractérisé par des ceintures volcaniques et sédimentaires arquées, déformées, et intrudées par des corps granitiques à ultramafiques.

À Koval, la séquence stratigraphique évolue depuis des volcanites mafiques amphibolitiques au nord, vers des unités volcaniclastiques et sédimentaires détriques fines incluant des tufs, grauwackes et siltstones vers le sud. Des horizons de formations de fer silicatées riches en grenats sont intercalés avec de minces niveaux de volcanites felsiques et mafiques dans un domaine sédimentaire. La minéralisation se concentre principalement dans les zones de transition entre les unités volcaniques et sédimentaires, où des dykes felsiques à intermédiaires sont observés. Le faciès métamorphique est au schiste vert supérieur à amphibolite.

Tableau 2. Information de localisation des forages au projet Sky Lake

Hole ID UTM East UTM North Elevation (m) Azimuth (°) Dip (°) Length (m) SLA-25-01 671181 5680417 387 339 -46 168 SLA-25-02 671066 5680545 382 157 -45 183 SLA-25-03 671136 5680558 363 156 -45 186 SLA-25-04 671301 5680356 379 337 -55 372 SLA-25-05 671304 5680476 384 339 -46 201 SLA-25-06 670998 5680502 390 152 -50 228

Note: Les coordonnées sont en NAD83 UTM Zone 15N.

La propriété Sky Lake

Sky Lake couvre une superficie de 9 100 hectares (approximativement 27 km par 3 km), incluant 446 cellules minières et 28 claims patented totalisant 295 hectares. Le projet est situé entre les anciennes mines Dona Lake (nord-est) et Golden Patricia (ouest), dans le district de Pickle Lake. La propriété Sky Lake est proche des infrastructures provinciales; la bordure orientale de la propriété longe l'autoroute 599 et les lignes de transport d'électricité.

En 2019, Ardiden Limited a déclaré une ressource conforme aux normes de JORC de 110 000 onces à 4,3 g/t Au sur le projet Kasagiminnis (« Kas »), situé à 6 km au nord-est du gîte Koval. Ce gîte, comprenant une formation de fer aurifère, est encaissé dans la même zone de cisaillement qui se prolonge vers l’est et l’ouest dans la propriété Sky Lake, aujourd’hui entièrement contrôlée par Harfang.

La minéralisation aurifère dans le district de Pickle Lake est généralement associée à un style orogénique - des veines de quartz à control structural et zones de remplacement dans ou à proximité des formations de fer-, ce qui est le cas dans les anciennes mines de Pickle Crow, Central Patricia et Golden Patricia, qui ont produit collectivement plus de 2,6 millions d'onces d'or.

Forage, protocoles d’échantillonnage des carottes, et contrôle de qualité

Le programme de forage a été réalisé par Forage MultiDrilling Inc. de Rouyn-Noranda (Québec) avec des carottes de diamètre NQ. Le support en géotechnique et loggage a été fourni par Explo-Logik Inc. de Val-d’Or (Québec).

Les carottes ont été transportées chaque jour à la carothèque à Pickle Lake (Ontario). Sous supervision des géologues d’Harfang, les carottes ont été décrites, photographiées, puis fendues par une fendeuse à carotte. Une moitié a été conservée, l’autre a été envoyée pour analyse.

Tous les échantillons ont été emballés en toute sécurité et transportés aux laboratoires AGAT à Thunder Bay (Ontario). L’or a été analysé par méthode de pyroanalyse suivie de spectrométrie d’absorption atomique sur des fractions de 30 grammes. Les échantillons en excès pour l’or (>10 g/t Au) ont été réanalysés avec une finition gravimétrique. Les analyses multielementaires ont été effectuées par digestion à quatre acides suivis d’une analyse par ICP-OES/MS pour 50 éléments. La préparation des échantillons et les procédures analytiques ont été effectuées dans diverses installations d'AGAT à Thunder Bay et à Calgary, qui sont accréditées ISO/IEC 17025. Un protocole rigoureux de QA/QC a été appliqué, avec insertion d’un standard (matériel certifié de référence), d’un blanc et d’un duplicata de pulpe par séquence de 25 échantillons. Les procédures de validation du QA/QC et des données a été effectuée, ne révélant aucune erreur.

Reconnaissance du territoire

Harfang reconnaît respectueusement que le projet Sky Lake est situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation Ojibway de Mishkeegogamang. Nous soulignons leur présence continue et leur lien profond avec ces terres, qui sont leur foyer depuis d’innombrables générations. La Société est reconnaissante de pouvoir travailler sur ces territoires et s’engage à mener toutes ses activités dans le respect de leurs droits, de leur culture et de leurs modes de vie traditionnels.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, P.Geo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Figure 1. Carte de localisation du projet Sky Lake.







Figure 2. Résultats du programme hivernal de forage au diamant 2025 projetés en surface. Les résultats de forages divulgués aujourd'hui sont affichés avec un cadre jaune.







Figure 3. Photo de carotte de l’intervalle principal de 4,54 g/t Au sur 15,60 mètres dans le trou SLA-25-04 (de 290.85 mètres à 306.45 mètres).







Figure 4. Section longitudinale de la Zone Rouge incluant les résultats du programme hivernal 2025 et les données historiques.







Figure 5. Carte géologique régionale du projet Sky Lake.







Figure 6. Carte géologique du projet Sky Lake.









